Обурені працівники "швидкої" вийшли на протест у Харкові

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вийшли на акцію протесту в Харкові. Вони вимагають 300% надбавок для всіх працівників та якісних засобів індивідуального захисту.

Що відомо про протест працівників швидкої

В акції взяли участь кілька десятків лікарів та водіїв, повідомляє Укрінформ.

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Лікарі вимагають, щоби доплати за квітень нарахували всім працівникам швидкої допомоги. Пояснили це тим, що коли виїжджають на виклик, то ніколи не знають напевне чи це випадок коронавірусу, чи ні. Також працівники зазначили, що засобів захисту їм теж бракує.

Нам так і кажуть, щоби використовували їх у крайньому разі. Також ми хочемо просто людського ставлення. Ми працюємо в таких умовах, що неможливо навіть нормально сходити в туалет,

– наголосив водій Микола Устименко.

Також мітингувальники зазначили, що в акції взяли участь лише ті, у кого був вихідний. Решта працівників обслуговували виклики. Крім того, медики тепер побоюються, щоби через їхні заяви не почалися "репресії" з боку керівництва.



Працівники вимагають надбавки на належний захист / Фото "Укрінформ"

Свої вимоги учасники акції надіслали голові Харківської ОДА Олексію Кучеру. Згодом вони обіцяють прокоментувати цю ситуацію.

Проблема з неналежним захистом

Питання неналежного забезпечення швидкої засобами індивідуального захисту підіймалося в Харкові неодноразово. Голова ОДА прийшов із незапланованою перевіркою до однієї з підстанцій у квітні. Однак тоді медики сказали, що їм усе вистачає.



Акція протесту працівників швидкої / Фото "Укрінформ"

Проте у квітні надавали допомогу хворим з COVID-19 лише 244 працівників центру, усі вони отримали гроші. Тоді як загалом там працює 2395 людей.

Що відомо про збільшення зарплат медикам? У березні лікарям та іншим медпрацівникам, які працюють з хворими на коронавірус, дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.



Однак вже у квітні лікарі мали отримати надбавку у розмірі до 300% вже до всієї зарплати (яка враховує стаж). Відповідно вона мала б бути більшою, ніж березні.



Згодом у МОЗ заявили, що планують підвищити зарплати лікарям стаціонарів та закладів екстреної медичної допомоги, які не працюють з хворими на коронавірус. Йдеться про вірусологів, лаборантів і всіх лікарів та медичних працівників, які не увійшли в пакет COVID-19.