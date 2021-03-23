В Індії під час матчу гри кабадді обвалилась трибуна, на якій сиділи десятки глядачів. В результаті падіння травми отримали більше ніж сотня людей. Кілька осіб – в дуже важкому стані.

Інцидент трапився у місті Сур'япет. Багато людей зібрались саме на матч-відкриття 47-го юнацького чемпіонату з кабадді.

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У 5 – 6 осіб виявили переломи

Одна з трибун не витримала їхньої ваги. Після падіння люди не могли самостійно піднятись.

До лікарень направили усіх потерпілих, у 5 – 6 з них зафіксували серйозні переломи. Двох доставили до Хайдерабада, адже їхній стан – дуже важкий і вони потребують інтенсивної терапії.

Остаточну версію оприлюднять після розслідування

У поліції кажуть, що обвал стався через неміцність структури, яка упала, проте остаточну версію оприлюднять лише після експертизи.

Зверніть увагу! Загалом стадіон, де стався моторошний випадок, вміщує до 15 тисяч глядачів.

Що таке кабадді? Популярна в Азії командна гра. Гравці розділені на 2 команди по 12 осіб. Гра включена до програми Азійських ігор.

Дані з Популярна в Азії командна гра. Гравці розділені на 2 команди по 12 осіб. Гра включена до програми Азійських ігор.Дані з Вікіпедії.

Several injured after stand collapsing during National Kabaddi championship organised in Suryapet. Injured rushed to the hospital. The event was participated by around 1500 players from different states of India. #Telangana pic.twitter.com/LraXxuRnF1 — Aashish (@Ashi_IndiaToday) March 22, 2021