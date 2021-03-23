В Індії під час турніру обвалилась трибуна, понад 100 постраждалих: фото, відео
В Індії під час матчу гри кабадді обвалилась трибуна, на якій сиділи десятки глядачів. В результаті падіння травми отримали більше ніж сотня людей. Кілька осіб – в дуже важкому стані.
Джерело:India Today
Інцидент трапився у місті Сур'япет. Багато людей зібрались саме на матч-відкриття 47-го юнацького чемпіонату з кабадді.
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У 5 – 6 осіб виявили переломи
Одна з трибун не витримала їхньої ваги. Після падіння люди не могли самостійно піднятись.
До лікарень направили усіх потерпілих, у 5 – 6 з них зафіксували серйозні переломи. Двох доставили до Хайдерабада, адже їхній стан – дуже важкий і вони потребують інтенсивної терапії.
Остаточну версію оприлюднять після розслідування
У поліції кажуть, що обвал стався через неміцність структури, яка упала, проте остаточну версію оприлюднять лише після експертизи.
Що таке кабадді?Популярна в Азії командна гра. Гравці розділені на 2 команди по 12 осіб. Гра включена до програми Азійських ігор.
Дані з Вікіпедії.
Після падіння люди не могли самостійно піднятись / Фото PTI
Постраждалих нарахували близько 100 / Фото PTI
Потерпілих доправили до лікарень / Фото PTI
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