В Індії під час турніру обвалилась трибуна, понад 100 постраждалих: фото, відео

В Індії під час матчу гри кабадді обвалилась трибуна, на якій сиділи десятки глядачів. В результаті падіння травми отримали більше ніж сотня людей. Кілька осіб – в дуже важкому стані.

Інцидент трапився у місті Сур'япет. Багато людей зібрались саме на матч-відкриття 47-го юнацького чемпіонату з кабадді.

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У 5 – 6 осіб виявили переломи

Одна з трибун не витримала їхньої ваги. Після падіння люди не могли самостійно піднятись.

До лікарень направили усіх потерпілих, у 5 – 6 з них зафіксували серйозні переломи. Двох доставили до Хайдерабада, адже їхній стан – дуже важкий і вони потребують інтенсивної терапії.

Остаточну версію оприлюднять після розслідування

У поліції кажуть, що обвал стався через неміцність структури, яка упала, проте остаточну версію оприлюднять лише після експертизи.

Що таке кабадді? Популярна в Азії командна гра. Гравці розділені на 2 команди по 12 осіб. Гра включена до програми Азійських ігор.

Дані з Популярна в Азії командна гра. Гравці розділені на 2 команди по 12 осіб. Гра включена до програми Азійських ігор.Дані з Вікіпедії.

Загалом стадіон, де стався моторошний випадок, вміщує до 15 тисяч глядачів.

Після падіння люди не могли самостійно піднятись / Фото PTI



Постраждалих нарахували близько 100 / Фото PTI



Потерпілих доправили до лікарень / Фото PTI