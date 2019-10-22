Відомо, чому у Дрогобичі стався смертельний обвал будинку

У Дрогобичі 28 серпня обвалилася частина 4-поверхового будинку, що призвело до загибелі 8 людей. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради повідомив, що обвал стався через обвал середньої несучої стіни підвалу.

Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради отримав технічний звіт із результатами детального обстеження житлового будинку, повідомляє "Громадське".

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Несуча стіна могла обвалитися з декількох причин:

просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину;

внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції та бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва;

можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами.

Фахівці у звіті пропонують демонтувати будівлю методом контрольованого підриву. Вони також рекомендують залучити судових експертів та обстежити підвал для підтвердження чи спростування можливого втручання людей у конструкцію.

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Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі?Трагедія сталася близько 3 ночі 28 серпня. Обвалилася частина 4-поверхового будинку, що призвело до загибелі 8 людей. Обвал зруйнував 13 квартир.



Версію вибуху газу одразу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнавалися, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголосили днями жалоби.