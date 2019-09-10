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      Обвал будинку в Дрогобичі: чи повториться така ситуація в інших містах України

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      Руйнація хрущовки, яка була у Дрогобичі, може повторитися і в Києві. Скільки небезпечних будівель ховається на вулицях Києва з’ясовували журналісти 24 каналу.

      Багатоповерхівка, що на фото, стоїть у самісінькому центрі столиці, поблизу Львівської площі. Громада вже 4 роки бореться за його фундамент, аби будинок не став аварійним.

      Читайте також: Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки

      аврійні будинки
      Будинок поблизу Львівської площі

      аварійні будинки київ
      Будинок може стати аварійним

      Місцеві розказали 24 каналу про тріщини у своїй квартирі. На їхню думку, все через те, що підвал заливають дощі.

      аврійні будинки
      Вода у підвалі будинку

      На письмові звернення жителів до обслуговуючої компанії та КМДА нема жодної реакції.

      Інший, але не менш проблемний будинок – на Подолі – всюди тріщини, вибиті вікна.

      київ аварійні будинки
      Будинок на Подолі

      На першому поверсі символічно розмістилася комунальна рятувально-водна служба. Однак, мешканців – все влаштовує. Спілкуватися на камеру відмовляються, кажуть, і без газу спокійно живуть. Переселятися не хочуть.

      Раніше 24 канал також розповідав про будинок у Бердичеві, що на Житомирщині, який просто тріщить по швах. Через дірки у стінах видно вулицю, кімнатами гуляє вітер, а сама багатоповерхівка розповзається. Місцеві переживають, що якщо станеться обвал, то більшість не вибереться з-під уламків, адже в будинку живе багато людей з інвалідністю та прикутих до ліжка пенсіонерів.

      бердичів аврійні будинки
      Тріщини у будинку на Житомирщині

      Також нещодавно обвалилася частина 4-поверхового будинку у Дрогобичі, що на Львівщині. Це призвело до загибелі 8 людей. Обвал зруйнував 13 квартир. Версію вибуху газу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнавалися, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами.

      обвал будинку дрогобич аварійний будинок
      Обвал будинку в Дрогобичі

      Порятунок власного житла – справа рук самих мешканців. Про це кажуть експерти з комунальних послуг. Місцева влада будинками вже не опікується. Згідно закону про житлово-комунальні послуги, кожен з нас є співвласником дому і має обслуговуючу компанію, яка його утримує. Однак, в її обов'язки не входить капітальний ремонт. На це мають відкладати гроші самі співвласники.

      Вони не накопичують кошти на майбутній ремонт. Крім того маємо розуміти, що у тому тарифі, який сплачували мешканці, вони навіть не розбиралися, який в них був встановлений тариф. І начебто щось там мало закладатися у цьому тарифі, але і цього не закладалося,
      – зазначив експерт з обслуговування будинків Олег Голубенко.

      Зараз лише у столиці більше сотні будинків знаходяться у аварійному стані. Якщо по вашому домі пішли тріщини чи він осідає, то перш за все потрібно звернутися до обслуговуючої компанії. Вона має встановити спеціальні маячки і зробити висновок – чи можна в будинку жити далі.

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      Однак, часто самі ж жителі допомагають своїм помешканням розвалитися – зносять несучі стіни чи встановлюють заборонене газове обладнання. У цьому випадку слід пам'ятати – за незаконне перепланування квартири вам може загрожувати штраф чи навіть в'язниця.

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      Автор: Валерія Кірічєва
      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України
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