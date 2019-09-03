Обвал будинку в Дрогобичі: як люди забирали свої речі з аварійних помешкань
Люди, які залишилися без даху над головою через обвал будинку, забирають з квартир свої речі. Техніку та меблі виносять через вікна. На вищі поверхи, на свій страх і ризик, підіймаються драбиною. Адже заходити до другого під'їзду категорично заборонено через загрозу ще одного обвалу.
У будинку №101 на вулиці Грушевського в Дрогобичі пані Олена прожила понад сорок років. Двокімнатну квартиру отримала від швейної фабрики, де тяжко працювала. Тепер пенсіонерка залишилася без власного житла. І без сліз не може згадувати тієї ночі, коли половина другого під'їзду, просто впала.
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"Я думала, що то вода, а то будинок провалився. Ми через вікно скакали, в чому були. То мені дали ото одягнутися, бо я навіть не маю що одіти", – розповіла мешканка будинку пані Олена.
Обвалений будинок в Дрогобичі
Жінка жила саме у другому під’їзді, де обвалилася одна сторона. Сусідні перший та третій під’їзд аварійними комісія не визнала.
Під’їзди, в яких є небезпека – це перший та другий, то ми туди нікого не пускаємо. Тому що експерт сказав, що ні при яких умовах туди не можна запускати людей,
– пояснив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.
Однак на місці журналісти побачили протилежне. На свій страх і ризик люди через вікна виносять з квартир цінні речі. Наприклад, чоловік заліз драбиною на третій поверх.
Як мешканець забирає свої речі з третього поверху
Тим часом поліція поруч пильнує, аби мародери не обікрали квартири і не поцупили речі, які розкидані біля завалин. "Ми дивимося для того, щоб лише мешканці заходили в даний будинок, аби забрати свої речі", – заявив інспектор патрульної поліції у Дрогобичі Іван Демків.
Іван Демків
Зараз постраждалі мешканці перебралися у тимчасове житло. По допомогу до міської влади звернулася 101 людина.
В готелі "Тустань" – це перше. Друге – у квартирах, бо є люди, які дали ключі прямо від своїх помешкань. Тому і там їх розселили. А ще є в гуртожитку коледжів наших,
– розповів міський голова Дрогобича Тарас Кучма.
Потерпілим пообіцяли виплатити грошову компенсацію з обласного бюджету. Родинам загиблих мають дати по 100 тисяч гривень. Тим, хто потрапив у лікарню із тяжкими тілесними ушкодженнями, по 75 тисяч, з легкими – по 50 тисяч.
Мешканці забирають свої речі
У лікарні Дрогобича перебувають ще четверо людей. Двоє дорослих та двоє дітей, у яких переломи різної важкості. Однак лікарі певні, що все пройде без ускладнень. Ще ціла родина – це мама з двома дітьми лежать в лікарні у Львові, бо у них травми складніші.