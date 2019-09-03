16:02
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Обвал будинку в Дрогобичі: як люди забирали свої речі з аварійних помешкань

      88

      Люди, які залишилися без даху над головою через обвал будинку, забирають з квартир свої речі. Техніку та меблі виносять через вікна. На вищі поверхи, на свій страх і ризик, підіймаються драбиною. Адже заходити до другого під'їзду категорично заборонено через загрозу ще одного обвалу.

      У будинку №101 на вулиці Грушевського в Дрогобичі пані Олена прожила понад сорок років. Двокімнатну квартиру отримала від швейної фабрики, де тяжко працювала. Тепер пенсіонерка залишилася без власного житла. І без сліз не може згадувати тієї ночі, коли половина другого під'їзду, просто впала.

      Читайте також: Що відомо про будинок, який обвалився у Дрогобичі

      "Я думала, що то вода, а то будинок провалився. Ми через вікно скакали, в чому були. То мені дали ото одягнутися, бо я навіть не маю що одіти", – розповіла мешканка будинку пані Олена.

      Обвалений будинок в Дрогобичі
      Обвалений будинок в Дрогобичі

      Жінка жила саме у другому під’їзді, де обвалилася одна сторона. Сусідні перший та третій під’їзд аварійними комісія не визнала.

      Під’їзди, в яких є небезпека – це перший та другий, то ми туди нікого не пускаємо. Тому що експерт сказав, що ні при яких умовах туди не можна запускати людей,
      – пояснив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

      Однак на місці журналісти побачили протилежне. На свій страх і ризик люди через вікна виносять з квартир цінні речі. Наприклад, чоловік заліз драбиною на третій поверх.

      Обвал будинку в Дрогобичі
      Як мешканець забирає свої речі з третього поверху

      Тим часом поліція поруч пильнує, аби мародери не обікрали квартири і не поцупили речі, які розкидані біля завалин. "Ми дивимося для того, щоб лише мешканці заходили в даний будинок, аби забрати свої речі", – заявив інспектор патрульної поліції у Дрогобичі Іван Демків.

      Іван Демків
       Іван Демків

      Зараз постраждалі мешканці перебралися у тимчасове житло. По допомогу до міської влади звернулася 101 людина.

      В готелі "Тустань" – це перше. Друге – у квартирах, бо є люди, які дали ключі прямо від своїх помешкань. Тому і там їх розселили. А ще є в гуртожитку коледжів наших,
      – розповів міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

      Потерпілим пообіцяли виплатити грошову компенсацію з обласного бюджету. Родинам загиблих мають дати по 100 тисяч гривень. Тим, хто потрапив у лікарню із тяжкими тілесними ушкодженнями, по 75 тисяч, з легкими – по 50 тисяч.

      Обвал будинку в Дрогобичі
      Мешканці забирають свої речі

      У лікарні Дрогобича перебувають ще четверо людей. Двоє дорослих та двоє дітей, у яких переломи різної важкості. Однак лікарі певні, що все пройде без ускладнень. Ще ціла родина – це мама з двома дітьми лежать в лікарні у Львові, бо у них травми складніші.

      blog_ava
      Моряків судитимуть заочно: росЗМІ назвали нову схему обміну полоненими
      сьогодні
      13738
      Теги: Новини України Новини Львова Обвал будинку в Дрогобичі Жертви Надзвичайні ситуації Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як перестати боятись стоматологів
      сьогодні , 16:00 Як перестати боятись стоматологів
      Олександр Бевза 5
      Тепер заживемо, але це – не точно: реакція соцмереж на скасування депутатської недоторканності
      сьогодні , 15:11 Тепер заживемо, але це – не точно: реакція соцмереж на скасування депутатської недоторканності
      699
      Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      сьогодні , 15:00 Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      Борис Немировський 922
      Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні
      сьогодні , 14:16 Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні
      3219
      Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:54 Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      15155
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук