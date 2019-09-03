Обвал будинку в Дрогобичі: як люди забирали свої речі з аварійних помешкань

Люди, які залишилися без даху над головою через обвал будинку, забирають з квартир свої речі. Техніку та меблі виносять через вікна. На вищі поверхи, на свій страх і ризик, підіймаються драбиною. Адже заходити до другого під'їзду категорично заборонено через загрозу ще одного обвалу.

У будинку №101 на вулиці Грушевського в Дрогобичі пані Олена прожила понад сорок років. Двокімнатну квартиру отримала від швейної фабрики, де тяжко працювала. Тепер пенсіонерка залишилася без власного житла. І без сліз не може згадувати тієї ночі, коли половина другого під'їзду, просто впала.

Читайте також: Що відомо про будинок, який обвалився у Дрогобичі

"Я думала, що то вода, а то будинок провалився. Ми через вікно скакали, в чому були. То мені дали ото одягнутися, бо я навіть не маю що одіти", – розповіла мешканка будинку пані Олена.



Обвалений будинок в Дрогобичі

Жінка жила саме у другому під’їзді, де обвалилася одна сторона. Сусідні перший та третій під’їзд аварійними комісія не визнала.

Під’їзди, в яких є небезпека – це перший та другий, то ми туди нікого не пускаємо. Тому що експерт сказав, що ні при яких умовах туди не можна запускати людей,

– пояснив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Однак на місці журналісти побачили протилежне. На свій страх і ризик люди через вікна виносять з квартир цінні речі. Наприклад, чоловік заліз драбиною на третій поверх.



Як мешканець забирає свої речі з третього поверху

Тим часом поліція поруч пильнує, аби мародери не обікрали квартири і не поцупили речі, які розкидані біля завалин. "Ми дивимося для того, щоб лише мешканці заходили в даний будинок, аби забрати свої речі", – заявив інспектор патрульної поліції у Дрогобичі Іван Демків.



Іван Демків

Зараз постраждалі мешканці перебралися у тимчасове житло. По допомогу до міської влади звернулася 101 людина.

В готелі "Тустань" – це перше. Друге – у квартирах, бо є люди, які дали ключі прямо від своїх помешкань. Тому і там їх розселили. А ще є в гуртожитку коледжів наших,

– розповів міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Потерпілим пообіцяли виплатити грошову компенсацію з обласного бюджету. Родинам загиблих мають дати по 100 тисяч гривень. Тим, хто потрапив у лікарню із тяжкими тілесними ушкодженнями, по 75 тисяч, з легкими – по 50 тисяч.



Мешканці забирають свої речі

У лікарні Дрогобича перебувають ще четверо людей. Двоє дорослих та двоє дітей, у яких переломи різної важкості. Однак лікарі певні, що все пройде без ускладнень. Ще ціла родина – це мама з двома дітьми лежать в лікарні у Львові, бо у них травми складніші.