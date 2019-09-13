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      Обвал будинку в Дрогобичі: як вирішать квартирне питання потерпілих та коли це буде

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      Родини, які втратили квартири після обвалу будинку в Дрогобичі, ще досі живуть у гуртожитках. Їхні тимчасові помешкання – це кімнати, у яких до цього роками ніхто не жив.

      Частина потерпілих мешкає також у готелі. Втім, там умови не набагато кращі.

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      Володимир Дзюбак закінчив ремонт у своїй квартирі якраз незадовго до обвалу будинку. Нині живе у кімнаті в гуртожитку, де ремонту не було споконвіку.

      обвал будинку дрогобич
      Умови гуртожитку

      дрогобич обвал будинку
      Умови гуртожитку

      Скаржаться на нестерпні умови в тимчасовому житлі, всі кого відселили зі зруйнованого будинку. Вдома вони залишили усі необхідні речі, і не можуть зараз їх забрати, адже будівля під арештом. Повернути комфорт у життя потерпілих намагаються волонтери.

      Це від ложки, вилки, рушничка і до побутової техніки. Тобто, по мірі потреб кожної сім’ї, без зловживань. Ми вже особисто бачимо: і волонтери, і соціальні служби, і управління праці і соціального захисту, видно конкретні і справжні потреби сімей,
      – зазначила волонтер Світлана Клюй.

      У Дрогобицькій міськраді кажуть, що розселяли людей, де могли. Загалом, без даху над головою залишились майже 30 людей. Місцева влада пообіцяла виділити гроші з бюджету, щоб потерпілі змогли орендувати квартири. Гроші видаватимуть щомісяця до зими.

      Ми поставили крайню мінімальну межу — 2 тисячі гривень. І враховуючи те, що у деяких квартирах приписана велика кількість людей і сума може підскочити значно. Для того, щоб це зрегулювати і знормувати ми поставили максимальну межу — 5 тисяч гривень,
      – наголосив начальник управління соцзахисту Дрогобицької міськради Іван Терлецький.

      будинки обвал дрогобич
      Обвал будинку в Дрогобичі

      Та дрогобичани, відселені зі зруйнованого будинку, чекають на матеріальну компенсацію. І сподіваються, що таки отримають власне житло. Потерпілими поки визнали тільки жителів семи квартир – це родичі загиблих і тих, хто опинився в лікарні. Їм виділили від 5 тисяч до 10 тисяч гривень.

      Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі?Трагедія сталася близько 3 ночі 28 серпня. Обвалилася частина 4-поверхового будинку, що призвело до загибелі 8 людей. Обвал зруйнував 13 квартир.

      Версію вибуху газу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголошено днями жалоби.

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      Теги: Новини України Обвал будинку в Дрогобичі Новини Львова Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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