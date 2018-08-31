Обвал мосту в Генуї: відомо, коли знесуть конструкцію

Міст Моранді у Генуї, який обвалився 14 серпня та поховав під собою 43 людини, демонтують. Процедура займе близько місяця.

Про це заявив губернатор регіону, передає The Lokal.

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Під час спеціальної прес-конференції чиновник сказав, що графік робіт зі знесення мосту буде коротшим, ніж очікувалося, – близько 30 днів.

План робіт перебуває на завершальній стадії, далі його має затвердити місцева влада.

Роботи зі знесення мосту почнуться не пізніше кінця вересня. Знесення мають розпочати зі східної опори, яка після обвалу є найменш стійкою.

Спеціалісти планують використовувати під час демонтажних робіт вибухівку.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло 43 людини. Серед постраждалих опинилася пара українців: їм дивом вдалося вижити.