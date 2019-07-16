Обвал на пляжі в Одесі: видовищні фото і відео руїни з висоти

Масштабний зсув ґрунту на пляжі "Чорноморка" в Одесі міг статись через будівельні роботи, які велись на приватній ділянці поруч.

Що відомо про обвал на пляжі в Одесі?

Зсув ґрунту стався приблизно о 16:50 14 липня неподалік від пансіонату "Борей", що на пляжі "Чорноморка" в Київському районі міста.

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За даними надзвичайників, які прибули на виклик, обвал стався на площі приблизно 200 метрів квадратних.

На цьому пляжі полюбляють відпочивати місцеві, попри те, що він, нібито, вважається аварійним і був закритий для відпочинку. Через похмуру погоду на момент трагедії людей тут було небагато, тому дивом, обійшлось без жертв.

Рятувальники попереджають про можливі повторні зсуви у цьому місці.

Що цікаво, уже наступного дня за лічені метри від обваленої породи можна було помітити нових відпочивальників.

Дивіться фото з місця масштабного зсуву ґрунту на пляжі в Одесі:

В одеській мерії ймовірною причиною надзвичайної ситуації назвали будівельні роботи, що велись на приватній ділянці поруч.

За інформацією віце-мера Одеси Петра Рябоконя власник земельної ділянки за адресою Ушакова, 6 вирішив обладнати на своєму подвір'ї терасу з виглядом на море.

Господар вирішив обладнати терасу, забив в землю 8 труб великого діаметру, і через це він (схил, – ред.) відколовся. Плюс усе відведення вод йде на схил, ґрунтових, зливових. Район не каналізований, всі використовують вигрібні ями. Це теж вплинуло,

– цитує віце-мера одеське видання "Думская".

Завдяки аерозйомці на ділянці поблизу приватного будинку, де велись будівельні роботи, неозброєним оком можна помітити нові вирви у формі тріщин, які утворились у ґрунті.

Зсув ґрунту на пляжі в Чорноморці в Одесі: дивіться відео

Це не поодинокі випадки зсувів під час будівельних робіт на ласих шматках землі біля моря в Одесі.

Навесні журналісти показували, як буквально йде земля з-під розкішного маєтку на 10-й станцій Фонтану. Його кілька років тому продавали за 10 мільйонів євро і називали найдорожчим особняком України.

Зсув ґрунту під дорогим особняком в Одесі: фото