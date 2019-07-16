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      Обвал на пляжі в Одесі: видовищні фото і відео руїни з висоти

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      Обвал ґрунту на пляжі в Одесі
      Обвал ґрунту на пляжі в Одесі / Думская

      Масштабний зсув ґрунту на пляжі "Чорноморка" в Одесі міг статись через будівельні роботи, які велись на приватній ділянці поруч.

      Що відомо про обвал на пляжі в Одесі?

      Зсув ґрунту стався приблизно о 16:50 14 липня неподалік від пансіонату "Борей", що на пляжі "Чорноморка" в Київському районі міста.

      Дивіться також: На курорті в Кирилівці зламався атракціон, люди годину висіли у повітрі: відео

      За даними надзвичайників, які прибули на виклик, обвал стався на площі приблизно 200 метрів квадратних.

      На цьому пляжі полюбляють відпочивати місцеві, попри те, що він, нібито, вважається аварійним і був закритий для відпочинку. Через похмуру погоду на момент трагедії людей тут було небагато, тому дивом, обійшлось без жертв.

      Рятувальники попереджають про можливі повторні зсуви у цьому місці.

      Що цікаво, уже наступного дня за лічені метри від обваленої породи можна було помітити нових відпочивальників.

      Дивіться фото з місця масштабного зсуву ґрунту на пляжі в Одесі:

       

      В одеській мерії ймовірною причиною надзвичайної ситуації назвали будівельні роботи, що велись на приватній ділянці поруч.

      За інформацією віце-мера Одеси Петра Рябоконя власник земельної ділянки за адресою Ушакова, 6 вирішив обладнати на своєму подвір'ї терасу з виглядом на море.

      Господар вирішив обладнати терасу, забив в землю 8 труб великого діаметру, і через це він (схил, – ред.) відколовся. Плюс усе відведення вод йде на схил, ґрунтових, зливових. Район не каналізований, всі використовують вигрібні ями. Це теж вплинуло,
      – цитує віце-мера одеське видання "Думская".

      Завдяки аерозйомці на ділянці поблизу приватного будинку, де велись будівельні роботи, неозброєним оком можна помітити нові вирви у формі тріщин, які утворились у ґрунті.

      Зсув ґрунту на пляжі в Чорноморці в Одесі: дивіться відео

      Це не поодинокі випадки зсувів під час будівельних робіт на ласих шматках землі біля моря в Одесі.

      Навесні журналісти показували, як буквально йде земля з-під розкішного маєтку на 10-й станцій Фонтану. Його кілька років тому продавали за 10 мільйонів євро і називали найдорожчим особняком України.

      Зсув ґрунту під дорогим особняком в Одесі: фото

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      Теги: Новини нерухомості України Будівництво Скандальні забудови Новини Одеси Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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