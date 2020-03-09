Обвал цін на нафту: як це вплине на Україну, курс гривні і ціни на бензин

ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Ціни на нафту впали на понад 30%. Найбільшою загрозою для України, у цьому випадку, може стати подальше падіння на інших сировинних ринках. Зокрема, мовиться про ринки залізної руди, чи зерна. Це може вплинути на український експорт і курс гривні.

Таку думку висловив економіст програми "Енергетика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп в ексклюзивному коментарі 24 каналу. Він спрогнозував, як падіння цін на енергоносії вплине на українську економіку.

Актуально Саудівська Аравія оголосила "нафтову війну" через Росію: ціни на нафту різко обвалилися

За його словами, в Україні все ще існує значний взаємозв'язок між цінами на нафту і цінами на газ. Відповідно, може статися падіння цін на газ, який ми імпортуємо. Окрім того, Андріан Прокіп наголошує, що подальше падіння ціни на нафту ускладнюватиме власний газовидобуток, оскільки інвестиції при низьких цінах на енергоносії стають менш рентабельними.

У чому полягає найбільша загроза для України

Якщо разом з падінням цін на нафту, а згодом і на газ, відбудеться падіння на інших сировинних ринках – наприклад на залізну руду, чи зерно, це може серйозно вдарити по українському експорту.

Якщо ж падіння цін на енергоносії не потягне за собою падіння на інших сировинних ринках, то для України ця ситуація є нормальною. Істотного впливу на нашу економіку це не матиме.

Курс гривні

Аналогічна ситуація може статися й на валютному ринку в Україні. Якщо падіння цін на нафту і газ продовжиться без падіння цін на сировину, то гривня може навіть укріпитись .

. Якщо ж зменшаться ціни на залізнорудну сировину і відбудеться падіння експорту, це сильно тиснутиме на ціну гривні.

З іншого боку, безумовним фактором який впливатиме на гривню, стануть валютні облігації, за якими Україна матиме виплати через рік. Але, за словами експерта, це не має відношення до ситуації з нафтою. Тобто це може погіршити ситуацію з валютою лише у тому випадку, коли почнеться падіння експорту.

Ціни на бензин

На думку економіста, ціни на бензин можуть піти вниз, але не одразу. Це може трапитися через декілька місяців. Це залежатиме від того, чи зможуть домовитися країни ОПЕК з Росією протягом найближчого часу.

Обвал ціни на нафту: останні новини

9 березня, ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти.

У результаті ціни на нафту впали на 30%.

Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.

Якщо ще минулого тижня ціна сильно опустилася, коли марку Brent можна було купити за 49 доларів за барель, то на відкритті торгів у понеділок, 9 березня, ціна буквально провалилася до 36 доларів.

Як зниження цін на нафту вплинуло на фондові ринки:

Торги на S&P 500 довелося зупинити після падіння на 5%;

Ф'ючерси Dow знизилися на 4,9%, Nasdaq Composite – на 4,8%.

Гонконзька біржа просіла на 3,5%, Південнокорейська – на 4%, Шанхайська – на 2,5%.

в Австралії індекс S&P/ASX 200 знизився на рекордні за 11 років 6,3%;

На міжнародному валютному ринку обвалився курс російського рубля. Долар виріс до 73,29 рубля. А це найвища вартість американської валюти з березня 2016 року.

Після обвалу нафтових котирувань різко впали і провідні європейські індекси. Найбільше знизився індекс Лондонської біржі FTSE 100, що втратив 8,54%.



Обвал європейських бірж / Скріншот з відео Euronews

Цікаво ​Як заробити на акціях під час падіння фондових ринків

Водночас чималих втрат зазнала Росія. Цінні папери російських компаній на ранок 9 березня обвалилися наступним чином:

Газпром -18,07%

Газпромнефть -20,53%

Роснефть-22,45%

Лукойл -24,38%

Новатек -25,41%

ВТБ -18,45 %

Сбербанк -26,33%

Норникель -10,57%

Северсталь -14,39%

НЛМК -13,52%

Магнит -19,85%

Лента -9,18%

АФК "Система" -12,9%

Окрім того, в Росії різко о 9:00 ранку за московським часом долар на форекс-ринку піднявся до 75,04 рубля. Євро дійшло на форексі до позначки 86,13 рубля.А

Увага! ОПЕК – це міжнародна міжурядова організація, створена країнами-експортерами нафти. Її основною метою є контроль за розподіленням квот на видобуток нафти. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2 третин світових запасів нафти. До складу ОПЕК входять 14 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея і Еквадор.

До теми Цінні папери російських компаній грандіозно подешевшали через обвал цін на нафту

Яку ціну на нафту прогнозують західні аналітики?Аналітики провідного банку Goldman Sachs вважають, що нафтова війна, яку розв'язали ОПЕК і Росія, може підштовхнути падіння цін на нафту до 20 доларів за барель. На думку аналітика банку Деміена Курваліна, нинішня ситуація кардинально змінює прогнози для ринків нафти та газу.



Передбачається, що тепер виробники дешевої нафти нарощуватимуть поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги.