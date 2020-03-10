Обвал цін на нафту: чи можливий крах економіки РФ та що буде з Україною

Ціни на нафту рекордно впали 9 березня 2020 року. "Чорне золото" подешевшало одразу на 30%, що є найбільшим падінням ціни з 1991 року. Обвалення нафти спричинило ланцюгову реакцію на біржах та може позначитись на всій світовій економіці.

Про те, хто виграє, а хто програє від радикальних змін на ринку нафти – далі у статті.

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Нинішня ціна для Росії є збитковою, пояснив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський у коментарі 24 каналу.

Перебування цін на нафту протягом кількох місяців на рівні нижче 40 доларів за барель призведе до падіння російської економіки. Саудівська Аравія має собівартість видобутку близько 25 доларів (за даними іншого джерела, із податками – менше 20 доларів. Для порівняння, собівартість російської нафти з податками – близько 40 доларів, – 24 канал) за барель, тому вона почувається більш впевнено та зможе збільшити свою частку на ринку, – сказав Хмелевський.

Ціни на нафту можна стабілізувати, однак для цього сторони знову мають сісти за стіл переговорів та домовитись щодо видобутку. Однак, шансів на такий розвиток подій мало, впевнений засновник просвітницької ініціативи "Останній капіталіст" Валентин Краснопьоров.

Саудівська Аравія дуже схоже, що пішла ва-банк, як у 1986 році після небажання домовитись. Домовлятись про утримання ціни теж не є виходом, тому що є країни, які не входять в ОПЕК, і вони збільшують видобування. Тому, Росія хоче зменшити ціну, зупинити інших та урвати частину ринку. Тут вже все залежить від саудитів, наскільки вони готові вибивати Росію з ринків,

– сказав Краснопьоров у коментарі 24 каналу.



Котировки нафти в ніч на 9 березня / Інфографіка investing.com

Наразі ціни на нафту поступово почали трохи зростати після обвалення. Однак, реальне зростання залежить від дій ключових гравців та від того, як швидко Китай та інші країни відновлять попит.

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Хто від цього виграє?

Зменшення ціни на паливо у позитивному сценарії може навіть сприяти розвитку світової промисловості, зазначив Краснопьоров.

Якщо зараз підуть хороші результати по коронавірусу, зменшення ціни на паливо навпаки буде розвивати світові економіки. Приклад 80-х років вже був. Промисловість дуже добре відреагувала, пішла в ріст. Це нормально, що зараз трошки промислові індекси впали,

– сказав експерт.

Перш за все це буде вигідно промисловому гіганту Китаю. Це хороша можливість компенсувати втрати від коронавірусу, якщо ситуація з хворобою стабілізується. Китай матиме змогу купувати дешеву та якісну нафту з Саудівської Аравії.

Також у виграші може залишитись Білорусь. Після нафтової суперечки з Росією, ціна якої може бути близько 10 мільярдів доларів за 5 років для Білорусі, Лукашенко спробував переорієнтуватись на інших постачальників. Країні Заходу лише сприяють в тому, щоб Білорусь поступово ставала менш енергозалежною від Росії.

Проблема поки не вирішилась, Білорусь досі закуповує дорогу нафту в Росії. Падіння світових цін може сплутати карти усім на користь Лукашенко. Утім, Білорусь досі пов'язана з Росією товарообігом, тому колихання російського рубля так чи інакше зачеплять білоруську валюту.

Наслідки набагато менше торкнуться України. Падіння цін на нафту може потягнути за собою падіння цін на інші важливі для нас ресурси – зерно і метали. Однак, наразі такого не спостерігається. Це значить, що український експорт поки не постраждає.

Також варто наголосити, що за 6 років війни Україна переналаштувалась на європейські ринки. Товарообіг України й Росії складає близько 16% від загального обсягу зовнішньої торгівлі. Завдяки цьому колихання російської валюти не надто зачеплять українську економіку.

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Спірною наразі є вигода Сполучених Штатів. Собівартість бареля нафти компанії Exxon Mobil нижча за російську. Однак, падіння цін може вдарити по видобутку сланцевої нафти, яка за собівартістю значно дорожча. Саме ця галузь активно розвивається у Штатах та в перспективі, з розвитком технологій, може посунути ключових гравців. Цього боїться і Росія.



Здешевлення акцій "сланцевих" компаній

І навіть якщо американцям доведеться зменшити видобуток сланцевої нафти, президент Дональд Трамп однозначно залишиться у виграші. Зменшення цін на сировину потягне за собою зменшення цін на бензин. Такий подарунок долі перед виборами Трамп не проґавить.

Що буде з Росією?

В бюджеті РФ закладена ціна на нафту у 42.4 долари за барель. Якщо ціна буде нижча за заплановану (а зараз вона 36.87 доларів і може опуститись ще нижче), то російський бюджет не отримає доходів, потрібних для покриття витрат з бюджету. Також сильно б'є по економіці РФ падіння рубля. За даними Мінфіну РФ, з кожним рублем підвищення курсу російський бюджет недоотримує 70 мільярдів рублів.

До дефолту точно не дійде. Принаймні в Росії переконують, що мають резервні фонди, які зможуть компенсувати небажане падіння цін на нафту, навіть якщо її ціна знизиться до 30 доларів за барель. Варто зазначити, що золотовалютний резерв у Росії наразі чи не найбільший за останні роки.

У Росії золотовалютних резервів на 600 мільярдів. Декілька років зможуть протягнути точно, але це буде спалювати їхні резерви та Росія буде дещо слабшати,

– зазначив експерт Валентин Краснопьоров.



Золотовалютні резерви різних країн світу / Інфографіка з Вікіпедії

Невдачі на економічному поприщі можуть призвести до активізації Росії на політичній арені. Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН Андрій Мартинов зазначив, що у Росії є два варіанти реагування на кризу.

"Консервативно-патріотичний підхід" передбачає "закручування гайок" та спроби "військового кейнсіанства", тобто експорту нестабільності за межі РФ. Натомість "ліберально-технократичний підхід" можливо орієнтуватиметься на пошук компромісних варіантів дій та повернення РФ до правил гри світового співтовариства, – сказав Мартинов у коментарі 24 каналу.

Фактично Саудівська Аравія намагається втілити в життя другий варіант – насильно повернути Росію за стіл переговорів. Але чи погодиться на це Росія?

Падіння цін на нафту так чи інакше позначиться на простих росіянах. Ціни на бензин не знизяться, а навпаки – в силу економічних особливостей Росії можуть піднятись. Свою роль у дестабілізації ситуації зіграє також падіння рубля та масове здешевлення акцій російських компаній.

Падіння рівня життя треба якось пояснити. Росія може запустити машину пропаганди та відволікати від проблем боями на зовнішньополітичному фронті. Це можуть бути будь-які "гострі" питання в сусідніх Україні та Білорусі. На міжнародній арені Росія зараз усюди грає на підвищення ставок, зокрема в Лівії, Сирії та на Донбасі, – сказав експерт з центру політичних студій "Доктрина" Гліб Парфьонов у коментарі 24 каналу.

До речі: Економіка Росії різко впала через обвал цін на нафту

Чому ціна на нафту впала?

Через коронавірус промисловість Китаю та інших країн почала гальмувати, а тому попит на нафту різко впав. Саудівська Аравія та країни ОПЕК запропонували Росії зменшити видобуток, щоб не допустити зниження цін.

Тут працювали базові закони ринку: зменшення попиту = зменшення ціни. Антикризовий план саудитів мав нівелювати цей фактор та зберегти ціни на оптимальному рівні.

ОПЕК – це організація експортерів нафти, до якої входять 14 країн, зокрема Саудівська Аравія. Країни-члени контролюють 2/3 світових запасів нафти.

Однак, Росія відмовилась від пропозиції ОПЕК та не пішла на зменшення видобутку. Без РФ ця угода фактично не мала б сенсу, тому Саудівська Аравія вирішила тиснути. Саудити збільшили видобуток нафти та штучно знизили ціни, пропонуючи безпрецедентні знижки.



Нафтові свердловини в Саудівській Аравії дають змогу добувати нафту за найнижчою собівартістю / Фото AP

Реакція ринку очікувана – падіння ціни на 30%. За одну ніч ціна за барель знизилась з 45 до 35 доларів. Оскільки російська економіка залежна від енергоресурсів, то колихання на біржі спричинило падіння рубля 9 березня 2020 року – з 68 до 75 за долар.

Більш того, торги на біржі відкрились з рекордним падінням цін на акції низки російських компаній:

Газпром -18,07%

Газпромнефть -20,53%

Роснефть-22,45%

Лукойл -24,38%

Новатек -25,41%

ВТБ -18,45%

Сбербанк -26,33%

Норникель -10,57%

Звісно, падіння цін на нафту призведе до збитків у кожній країні, яка експортує нафту. Однак, варто враховувати такий фактор як собівартість. Собівартість бареля нафти у кожного різна, вона залежить від технологічного рівня країни, віддаленість свердловин від ринків збуту, глибини запасів тощо. Чим більша собівартість – тим жорсткішими будуть наслідки для країни внаслідок падіння ціни.