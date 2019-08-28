Обвал у Дрогобичі: рятувальники запускають камери для спостереження за людьми під завалинами

У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Рятувальники продовжують активно шукати чотирьох людей, які залишилися під завалинами. Вони планують запустити камери для спостереження за ними.

В ході рятувальної операції ДСНСники починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу.

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Через дірки вони планують пропускати мікрокамери і таким чином спостерігати за людьми, які залишилися під завалинами. Серд чотирьох – дитина 2014 року народження.

Внаслідок обвалу будинку загинуло двоє осіб – чоловік та жінка, які мешкали тут на третьому та четвертому поверхах. Сімох людей вдалося госпіталізувати, вони вижили.



Рятувальники запускатимуть мікрокамери

Чому відкинули версію вибуху газу у Дрогобичі

Цю версію відкидають, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. За їх словами, вони неодноразово зверталися і до влади, до ЖЕКів, однак на них не реагували.

Окрім того, стало відомо, що приміщення першого поверху переоблаштувала собі перукарня і, ймовірно, знесла несучі стіни. До того ж, підвал постійно підтоплювало.



Обвал будинку у Дрогобичі

раніше 24 канал писав про обвал у дрогобичі: