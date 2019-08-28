17:57
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Обвал у Дрогобичі: рятувальники запускають камери для спостереження за людьми під завалинами

      629 Читать новость на русском
      Обвал у Дрогобичі
      Обвал у Дрогобичі / 24 канал

      У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Рятувальники продовжують активно шукати чотирьох людей, які залишилися під завалинами. Вони планують запустити камери для спостереження за ними.

      В ході рятувальної операції ДСНСники починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу.

      Читайте також: Звук наближався, став чітким і виразним, – постраждала про хвилини перед обвалом у Дрогобичі

      Через дірки вони планують пропускати мікрокамери і таким чином спостерігати за людьми, які залишилися під завалинами. Серд чотирьох – дитина 2014 року народження.

      Внаслідок обвалу будинку загинуло двоє осіб – чоловік та жінка, які мешкали тут на третьому та четвертому поверхах. Сімох людей вдалося госпіталізувати, вони вижили.

      обвал будинку в дрогобичі
      Рятувальники запускатимуть мікрокамери

      Чому відкинули версію вибуху газу у Дрогобичі

      Цю версію відкидають, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. За їх словами, вони неодноразово зверталися і до влади, до ЖЕКів, однак на них не реагували.

      Окрім того, стало відомо, що приміщення першого поверху переоблаштувала собі перукарня і, ймовірно, знесла несучі стіни. До того ж, підвал постійно підтоплювало.

       обвал будинк уу дрогобичі
      Обвал будинку у Дрогобичі

      раніше 24 канал писав про обвал у дрогобичі:

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      79427
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Обвал будинку в Дрогобичі ДСНС Жертви Новини Львова Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      сьогодні , 17:00 Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      Наталя Ромашова 9105
      Відпочинок у Туреччині: казкові місця, які має побачити кожен
      сьогодні , 16:40 Відпочинок у Туреччині: казкові місця, які має побачити кожен
      461
      Що відомо про Вишинського: антиукраїнські статті, російські нагороди та звернення до Путіна
      сьогодні , 15:42 Що відомо про Вишинського: антиукраїнські статті, російські нагороди та звернення до Путіна
      1358
      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      сьогодні , 15:00 Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      Блог Соцмережі 5016
      Раїса Богатирьова повернулась в Україну: що відомо про заміські маєтки її сім'ї
      сьогодні , 14:34 Раїса Богатирьова повернулась в Україну: що відомо про заміські маєтки її сім'ї
      5559
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук