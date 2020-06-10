Обвали будинків в Одесі можуть продовжитись: журналістка б'є на сполох
В Одесі почастішали обвали будинків. Останній трапився 10 червня вночі. З нього встигли евакуювати 25 людей, яким тепер доводиться жити або в родичів, або в готелях. Експерти наголошують, що таких випадків траплятиметься все більше і більше.
Що буде і далі і де жити людям в перспективі – в коментарі 24 каналу розповіла одеська журналістка Ольга Баклаженко.
Деталі Чули тріск і скаржилися на тріщини: мешканці розповіли деталі обвалу будинку в Одесі
► Куди поселили людей зараз
За її словами, люди, які втратили місця проживання, виселяються до родичів або в готелі "Жовтневий" чи "Одеський дворик". Журналістка наголосила, що є дуже невелика кількість квартир маневреного житлового фонду, і всі вони вже зайняті.
► Що буде далі
Також Баклаженко повідомила, що наразі проводять експертизу будинку, де трапився обвал. Тільки після цього стане відомо, чи в ньому ще можна буде проживати і чи його можна буде відновити. Така ж ситуація на Польському узвозі, де також нещодавно стався обвал.
Журналістка наголосила, що інформації, де жити мешканцям зруйнованих будинків далі, в перспективі – немає.
► Невтішні прогнози
Окрім того – підкреслила Баклаженко – всі експерти наголошують, що обвалів ставатиме усе більше й більше. За її словами, в Одесі вже багато років не слідкують за станом комунікацій у будинках, також немає схем теплопостачання. Відтак, невідомо, що відбувається з трубами у центрі міста. Журналістка пояснила, що дуже багато комунікацій старих часів, адже в Одесі більше тисячі пам'яток архітектури. Натомість, було проведено дуже мало комплексної реконструкції.
"Проблема дуже серйозна і масштабна. Багато мешканців кажуть про тріщинги і про те, що вони не можуть жити у домах, адже чекають обвалів", – наголосила Баклаженко.
Дивіться відеокоментар журналістки Ольги Баклаженко щодо обвалів будинків в Одесі:
Що відомо про обвали будинків в Одесі
- 9 квітня старовинний будинок обвалився у центрі Одеси на розі вулиці Канатної та провулку Нахімова. Перехожим в останній момент вдалося перебігти дорогу на іншу сторону.
- 7 травня стався обвал будинку за адресою Польській узвіз, 9. Зараз його визнали аварійним.
- 18 травня частково обвалився будинок на Торговій – з першого по третій поверх. Постраждалих та жертв там також не було. Однак будинок практично зруйнований, а це пам'ятка архітектури 1890 року.
- 21 травня обвалився будинок на вулиці Середньофонтанській. На щастя, жертв та постраждалих не було.
- 10 червня о 3 ночі стався обвал будинку на вулиці Ясній. Люди прокинулися від тріску і стали мерщій вибігати, один чоловік травмувався.