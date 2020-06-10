В Одесі почастішали обвали будинків. Останній трапився 10 червня вночі. З нього встигли евакуювати 25 людей, яким тепер доводиться жити або в родичів, або в готелях. Експерти наголошують, що таких випадків траплятиметься все більше і більше.

Що буде і далі і де жити людям в перспективі – в коментарі 24 каналу розповіла одеська журналістка Ольга Баклаженко.

Деталі Чули тріск і скаржилися на тріщини: мешканці розповіли деталі обвалу будинку в Одесі

► Куди поселили людей зараз

За її словами, люди, які втратили місця проживання, виселяються до родичів або в готелі "Жовтневий" чи "Одеський дворик". Журналістка наголосила, що є дуже невелика кількість квартир маневреного житлового фонду, і всі вони вже зайняті.

► Що буде далі

Також Баклаженко повідомила, що наразі проводять експертизу будинку, де трапився обвал. Тільки після цього стане відомо, чи в ньому ще можна буде проживати і чи його можна буде відновити. Така ж ситуація на Польському узвозі, де також нещодавно стався обвал.

Журналістка наголосила, що інформації, де жити мешканцям зруйнованих будинків далі, в перспективі – немає.

► Невтішні прогнози

Окрім того – підкреслила Баклаженко – всі експерти наголошують, що обвалів ставатиме усе більше й більше. За її словами, в Одесі вже багато років не слідкують за станом комунікацій у будинках, також немає схем теплопостачання. Відтак, невідомо, що відбувається з трубами у центрі міста. Журналістка пояснила, що дуже багато комунікацій старих часів, адже в Одесі більше тисячі пам'яток архітектури. Натомість, було проведено дуже мало комплексної реконструкції.

"Проблема дуже серйозна і масштабна. Багато мешканців кажуть про тріщинги і про те, що вони не можуть жити у домах, адже чекають обвалів", – наголосила Баклаженко.

Дивіться відеокоментар журналістки Ольги Баклаженко щодо обвалів будинків в Одесі:

Що відомо про обвали будинків в Одесі