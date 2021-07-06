Обвалилася стеля квартири в Одесі: загинула бабуся – фото, відео
Джерело:ДСНС Одещини
У Малинівському районі Одеси обвалилася стеля квартири в житловому будинку. Коли почали розбирати завали, виявили тіло літньої жінки.
Це трапилося на вулиці Степова у другій половині дня 6 липня. Загиблій було приблизно 83 роки (народилася в 1938 році).
Актуально "Страшно": з'явилося відео обвалення багатоповерхового будинку в Маямі
Коментар ДСНС про обвал у квартирі: відео 7 каналу
Допомагати було вже пізно
- Під завалами була власниця квартири.
- Там зруйнувалося міжповерхове перекриття.
- Загальна площа руйнування – 20 квадратних метрів.
- Коли рятувальники помітили тіло, одразу викликали медиків.
- Однак ті по приїзду змогли тільки констатувати смерть.
- Яка причина руйнування – наразі не повідомляють.
Квартира, де завалилась стеля / Фото ДСНС
Інший обвал у цей день
Також 6 липня обвалилася будівля старої котельні на вулиці Старопортофранківській. Її частини впали на бокси для паркування авто. Там у цей момент були 2 автомобілі, які пошкодилися.
Люди внаслідок інциденту не постраждали. Рятувальники застерігають про можливість повторного обвалу окремих частин цієї будівлі.
Обвал Котельні на Старопортофранківській / Фото ДСНС і "7 каналу"