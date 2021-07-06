Обвалилася стеля квартири в Одесі: загинула бабуся – фото, відео

У Малинівському районі Одеси обвалилася стеля квартири в житловому будинку. Коли почали розбирати завали, виявили тіло літньої жінки.

Це трапилося на вулиці Степова у другій половині дня 6 липня. Загиблій було приблизно 83 роки (народилася в 1938 році).

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Допомагати було вже пізно

Під завалами була власниця квартири.

Там зруйнувалося міжповерхове перекриття.

Загальна площа руйнування – 20 квадратних метрів.

Коли рятувальники помітили тіло, одразу викликали медиків.

Однак ті по приїзду змогли тільки констатувати смерть.

Яка причина руйнування – наразі не повідомляють.

Квартира, де завалилась стеля / Фото ДСНС

Інший обвал у цей день

Також 6 липня обвалилася будівля старої котельні на вулиці Старопортофранківській. Її частини впали на бокси для паркування авто. Там у цей момент були 2 автомобілі, які пошкодилися.

Люди внаслідок інциденту не постраждали. Рятувальники застерігають про можливість повторного обвалу окремих частин цієї будівлі.

Обвал Котельні на Старопортофранківській / Фото ДСНС і "7 каналу"