Обвинуваченим у теракті в Харкові дали довічне і звільнили через обмін

Фрунзенський райсуд Харкова визнав винними і засудив трьох обвинувачених у теракті 2015 року біля Палацу спорту до довічного ув'язнення з конфіскацією майна та відшкодуванням шкоди потерпілим. Однак до набуття чинності вироку їх випустили під особисте зобов'язання.

Запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання обвинуваченим Володимиру Дворнікову, Віктору Тетюцькому і Сергію Башликову змінили одразу в залі суду.

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Клопотання про звільнення обвинувачених під особисте зобов'язання подав прокурор Володимир Лимар. За попередніми даними, Дворнікова, Тетюцького та Башликова внесли до списку на обмін з Росією утримуваними особами і 29 грудня їх передадуть підконтрольним РФ бойовикам.

Вирок Дворніков, Тетюцький та Башликов слухали в режимі відеоконференції і свою провину не визнали. Після того, як їх звільнили у залі суду, люди почали кричати "Ганьба".

Що відомо про обвинувачених у теракті в Харкові:

Володимир Дворніков – 41-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;

Віктор Тетюцький – 37-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;

Сергій Башликов – 33-річний мешканець Харкова.

Що відомо про теракт у Харкові?Він стався 22 лютого 2015 року під час мирного маршу, присвяченого пам'яті героїв Небесної Сотні, біля Палацу спорту. Поряд із колоною активістів, які рухалися з синьо-жовтими прапорами, спрацювала закладена на узбіччі вибухівка.



Внаслідок потужного вибуху на місці загинули координатор місцевого Євромайдану Ігор Толмачов і підполковник Андрій Рибальченко із супроводу колони та двоє підлітків, зокрема 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук. Ще дев'ять осіб отримали травми.