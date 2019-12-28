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      Обвинуваченим у теракті в Харкові дали довічне і звільнили через обмін

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      Суд над обвинуваченими у теракті в Харкові / kh.depo.ua

      Фрунзенський райсуд Харкова визнав винними і засудив трьох обвинувачених у теракті 2015 року біля Палацу спорту до довічного ув'язнення з конфіскацією майна та відшкодуванням шкоди потерпілим. Однак до набуття чинності вироку їх випустили під особисте зобов'язання.

      Запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання обвинуваченим Володимиру Дворнікову, Віктору Тетюцькому і Сергію Башликову змінили одразу в залі суду. 

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      Клопотання про звільнення обвинувачених під особисте зобов'язання подав прокурор Володимир Лимар. За попередніми даними, Дворнікова, Тетюцького та Башликова внесли до списку на обмін з Росією утримуваними особами і 29 грудня їх передадуть підконтрольним РФ бойовикам.

      Вирок Дворніков, Тетюцький та Башликов слухали в режимі відеоконференції і свою провину не визнали. Після того, як їх звільнили у залі суду, люди почали кричати "Ганьба".

      Що відомо про обвинувачених у теракті в Харкові:

      • Володимир Дворніков – 41-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;
      • Віктор Тетюцький – 37-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;
      • Сергій Башликов – 33-річний мешканець Харкова.

      Що відомо про теракт у Харкові?Він стався 22 лютого 2015 року під час мирного маршу, присвяченого пам'яті героїв Небесної Сотні, біля Палацу спорту. Поряд із колоною активістів, які рухалися з синьо-жовтими прапорами, спрацювала закладена на узбіччі вибухівка.

      Внаслідок потужного вибуху на місці загинули координатор місцевого Євромайдану Ігор Толмачов і підполковник Андрій Рибальченко із супроводу колони та двоє підлітків, зокрема 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук. Ще дев'ять осіб отримали травми.

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Кримінальні новини Теракт у Харкові Рішення суду Новини Харкова
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