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      Обвинувачених в організації теракту в Харкові таки готують до обміну

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      Обвинувачених в організації теракту у Харкові обміняють на українців з окупованих територій / myrotvorets.center

      Суд у Харкові завершив розгляд кримінального провадження щодо організації терористичного акту у місті в 2015 році. Суд має оголосити вирок вже у суботу, 28 грудня, а прокурор попросив змінити запобіжний захід для трьох підозрюваних, бо це потрібно для запланованого обміну полоненими.

      Водночас прокурор просив для них максимального покарання у вигляді довічного ув'язнення, повідомляє "Depo.Харків".

      До слова: Членів банди "Мангуста", причетних до захоплення Маріуполя у 2014-му, відпустять у межах обміну

      Прокурор Володимир Лимар зазначив, що саме Росія наполягала, аби їх включили до списку на обмін. За його словами, це зайвий раз доводить їх причетність до організації теракту у Харкові.

      В організації терористичного акту підозрюють трьох чоловіків:

      • Володимир Дворніков – 41-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;
      • Віктор Тетюцький – 37-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;
      • Сергій Башликов – 33-річний мешканець Харкова.

      Що відомо про теракт у Харкові?Терористичний акт, що був здійснений під час мирної ходи у Харкові 22 лютого 2015 року. Активісти пройшли лише 100 метрів, як спрацював вибуховий пристрій.

      Внаслідок теракту загинули четверо людей, серед яких були полковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний активіст Данило Дідік, 18-річний студент Микола Мельничук та активіст Євромайдану Ігор Толмачов.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Обмін полоненими Новини України Новини політики Теракт у Харкові Новини Харкова Беркут
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