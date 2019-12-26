Обвинувачених в організації теракту в Харкові таки готують до обміну

Суд у Харкові завершив розгляд кримінального провадження щодо організації терористичного акту у місті в 2015 році. Суд має оголосити вирок вже у суботу, 28 грудня, а прокурор попросив змінити запобіжний захід для трьох підозрюваних, бо це потрібно для запланованого обміну полоненими.

Водночас прокурор просив для них максимального покарання у вигляді довічного ув'язнення, повідомляє "Depo.Харків".

До слова: Членів банди "Мангуста", причетних до захоплення Маріуполя у 2014-му, відпустять у межах обміну

Прокурор Володимир Лимар зазначив, що саме Росія наполягала, аби їх включили до списку на обмін. За його словами, це зайвий раз доводить їх причетність до організації теракту у Харкові.

В організації терористичного акту підозрюють трьох чоловіків:

Володимир Дворніков – 41-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;

Віктор Тетюцький – 37-річний ексбоєць "Беркуту", мешканець Харкова;

Сергій Башликов – 33-річний мешканець Харкова.

Що відомо про теракт у Харкові?Терористичний акт, що був здійснений під час мирної ходи у Харкові 22 лютого 2015 року. Активісти пройшли лише 100 метрів, як спрацював вибуховий пристрій.



Внаслідок теракту загинули четверо людей, серед яких були полковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний активіст Данило Дідік, 18-річний студент Микола Мельничук та активіст Євромайдану Ігор Толмачов.