Обвинувальний вирок Трухановому оголосять 4 лютого

Геннадій Труханов проводить свої останні місяці на посаді мера Одеси. Разом із ним на політичне дно, орієнтовно 4 лютого, піде і його партія "Довіряй ділам", якщо він не вдасться до "реанімаційного" пакету дій.

Про це у статті на "Обозревателі" пише Марія Шевчук.

На півдні України розгортається цікава боротьба за владу у стратегічно важливому місті. При всій купі корупційних скандалів і невирішених інфраструктурних проблем меру Геннадію Трухановому вдавалося зберігати високий рейтинг. І навіть шалена популярність партії "Слуга Народу" не гарантувала б перемогу на мерських виборах соратнику Зеленського. Втім, Офіс Президента вирішив скористатися притриманим ще їхніми попередниками козирем у вигляді кримінального провадження за фактом недостовірного декларування Геннадієм Трухановим.

Джерела у правоохоронних органах стверджують, що доказів проти мера Одеси дуже багато. У сукупності з доказовою базою і політичною волею Офісу Президента у Труханова взагалі немає жодних шансів на виправдувальний вирок. У Києві вже навіть визначилися з датою винесення вироку градоначальнику Одеси – 4 лютого.

Раніше у ЗМІ вже просочилася інформація, що в Офісі Президента всіляко сприяють тому, щоб мер Одеси в будь-якому разі отримав обвинувальний вирок у вигляді штрафу в розмірі 51 тисячі гривень і заборони щонайменше протягом 1 року на зайняття посад в органах влади.

Депутати з партії "Довіряй ділам" нині вкрай спантеличені і не розуміють, що робити. Адже без мера Труханова партія "Довіряй ділам" ще більше втратить свій рейтинг і в кращому разі перетвориться на мікропартію в Одеській міськраді, а в гіршому – взагалі залишиться за бортом. Так чи інакше у 2020 році Південна Пальміра може увійти в нову епоху – у міста зміниться мер і значно оновиться склад депутатського корпусу.

До речі, якщо вірити інсайдерській інформації, то найближчим часом меру Одеси будуть оголошені ще дві підозри в скоєнні злочинів.

Доказова база НАБУ

Те, що Геннадія Труханова зможуть з легкістю притягти до відповідальності, було зрозуміло від самого початку. Ні в кого не було сумнівів, що Тетяна Колтунова і Геннадій Труханов, незважаючи на офіційне розлучення, продовжують перебувати у шлюбі. Сам Геннадій Леонідович з'являвся на публіці в супроводі своєї дружини і роздавав інтерв'ю, в яких Тетяну Колтунову називав дружиною.

Власне, збирати матеріал проти Труханова детективи НАБУ почали саме з широковідомих фактів, таких як відвідування мером зі своєю дружиною Одеського кінофестивалю-2017 і одеситки, яка народила п'ятеро дітей у 2016 році. В обох випадках Тетяну Колтунову представляли як дружину Геннадія Леонідовича. До того ж в інтерв'ю "Комсомольськой правде в Украине" від 29.05.2014 Труханов заявив, що зі своєю дружиною він уже 30 років разом. Зазначимо, що своє розлучення вони оформили ще у 1997 році. Про серйозність і міцність цивільного шлюбу Труханова і Колтунової свідчить той факт, що після офіційного розлучення вони повінчалися. Але все це непрямі докази, які не можуть лягти в основу обвинувального вироку.

Але у детективів НАБУ є реальні докази, які усувають складність у трактуванні суддею суб'єктивного поняття "спільний побут, права і обов'язки" в контексті неофіційного сімейного життя. Незабаром у Вищому антикорупційному суді нададуть інформацію від мобільних операторів про місцеперебування мобільних телефонів Геннадія Труханова та Тетяни Колтунова за однією й тією ж адресою кожен день. Крім цього, у звинувачення є дані від Прикордонної служби про те, що Труханів із Колтуновою часто виїздили за кордон і поверталися також разом.

Під час обшуку за місцем проживання Тетяни Колтунової детективи виявили речі Геннадія Труханова, а за допомогою прослуховування їм вдалося зафіксувати, що мер Одеси і його цивільна дружина щодня спілкуються по телефону на сімейно-побутові теми.

Ось приклад однієї з розмов, що відбулась 21 серпня 2016 року.

Колтунова: Гешуню, привіт. Ти зайнятий чимось?

Труханів: Ну я зараз на святі. Зараз буду їхати додому. А що?

Колтунова: Нічого, просто хотіла сказати, що ми вдома.

Труханів: Ну добре, скоро буду.

Раніше на першому засіданні прокурори вже встигли зачитати одне з аудіоповідомлень із месенджера WhatsApp, в якому Колтунова обговорювала проблему заповнення декларації її чоловіком Геннадієм Трухановим. Дружина мера Одеси розповіла, що вона не хоче декларувати все своє майно і коштовності. За нашими відомостями, в телефонах Труханова і Колтунової детективи знайшли багато спільних фотографій, зокрема і з відпочинку закордоном.

Отже, проти Труханова детективи мають повний набір доказів, що Тетяна Колтунова фактично є його дружиною, а саме:

– повсякденне перебування за однією адресою, що підтверджують дані з базових мобільних станцій зв'язку;

– спільні поїздки за кордон;

– щоденне спілкування у зв'язку з сімейними обов'язками мобільним телефоном;

– перебування особистих речей Труханова у квартирі Колтунової;

– фотографії про спільне дозвілля;

– переговори з донькою, в яких Колтунова каже про необхідність заповнення декларації, оскільки вона проживає разом із Трухановим;

– поява на публіці як подружньої пари.

Як бачите, доказів дуже багато і завдяки їм створюється картина повноцінного сімейного життя.