Об'єднані Арабські Емірати скасували економічний бойкот Ізраїлю
З 1972 року в ОАЕ діяв закон щодо економічного бойкоту Ізраїлю. Шейх Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян скасував дію документа у рамках нормалізації двосторонніх відносин між країнами.
Торгувати ізраїльськими товарами можна по всій території ОАЕ
Відтепер торгівля ізраїльськими товарами дозволена по всій території країни. Про історичне рішення для обох країн інформує Associated Press.
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Що змінилось
- Приватні компанії та фізичні особи з ОАЕ можуть укладати договори з ізраїльськими фірмами, тобто вести з ними комерційну діяльність.
- В ОАЕ дозволено ввозити, обмінювати або просто володіти товарами, виготовленими в Ізраїлі.
Зазначимо, що наразі у Ізраїлю існують дипвідносини лише з двома арабськими країнами – Єгиптом та Йорданією.