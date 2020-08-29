З 1972 року в ОАЕ діяв закон щодо економічного бойкоту Ізраїлю. Шейх Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян скасував дію документа у рамках нормалізації двосторонніх відносин між країнами.

Торгувати ізраїльськими товарами можна по всій території ОАЕ Відтепер торгівля ізраїльськими товарами дозволена по всій території країни. Про історичне рішення для обох країн інформує Associated Press.

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Що змінилось

Приватні компанії та фізичні особи з ОАЕ можуть укладати договори з ізраїльськими фірмами, тобто вести з ними комерційну діяльність.

В ОАЕ дозволено ввозити, обмінювати або просто володіти товарами, виготовленими в Ізраїлі.

Зверніть увагу! Об'єднані Арабські Емірати скасували бойкот на ізраїльську продукцію перед першим прямим рейсом Тель-Авів – Абу-Дабі. Він відбудеться 31 серпня. До столиці ОАЕ прилетять високопосадовці з Ізраїлю та США.

Зазначимо, що наразі у Ізраїлю існують дипвідносини лише з двома арабськими країнами – Єгиптом та Йорданією.