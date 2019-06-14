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      Об'єднані сили націоналістів висунуть не менше 200 своїх кандидатів в Раду, – Тягнибок

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      Об'єднані сили націоналістів висунуть не менше 200 своїх кандидатів в Раду, – Тягнибок

      Об'єднані українські націоналістичні партії та організації висунуть своїх кандидатів майже на всіх мажоритарних округах на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня, заявив лідер ВО "Свобода" і перший номер єдиного націоналістичного списку по багатомандатному округу Олег Тягнибок.

      "Станом на зараз точно не можу сказати, але майже всі мажоритарні округи, мінімум 200 (округів з 213 загалом по Україні – 24 канал), які ми перекриємо", – сказав Тягнибок на прес-конференції першої п'ятірки об'єднаних сил націоналістів в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

      Він не виключив, що в процесі виборчої кампанії можуть бути ситуативні домовленості з іншими державницькими політичними силами, які також висувають своїх кандидатів у парламент.

      За словами політика, швидше за все це будуть домовленості регіонального рівня.

      "Ми, наприклад, знімаємо нашого кандидата з округу, який для них важливий, а вони знімають свого кандидата з округу, важливого для нас, щоб переміг конкретний наш кандидат-мажоритарник", – пояснив Тягнибок.

      Як повідомлялося, 10 червня партії "Національний Корпус", "Свобода" і "Правий Сектор", ветеранські та громадські організації прийняли рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком з подальшою консолідацією патріотичних об'єднань та організацій. Ці політсили ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком.

      Очолив об'єднаний список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок. За ним йдуть лідер "Нацкорпуса", позафракційний нардеп Андрій Білецький, лідер Національного руху "Дія", екс-лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош, а також діючий лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко. Під номером 5 у списку – екс-віце-спікер парламенту і кандидат в президенти від "Свободи" 2019 року Руслан Кошулинський.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики ВО "Свобода" Олег Тягнибок
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