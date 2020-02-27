Маркарова назвала переваги об’єднання кількох видів податків в Україні

У 2021 році депутати планують розпочати підготовку до податкової реформи. У планах – об’єднати кілька видів оподаткування доходів. Об’єднання податків міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає позитивною річчю.

У грудні 2019 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що триває обговорення ядра податкової реформи – зміни оподаткування доходів. Найголовніші моменти – це об'єднання в єдиний податок ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору.

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Об’єднання і зменшення кількості податків для бізнесу – завжди позитивна річ. Ми це завжди теж пропонували і підтримували. Від об’єднання податків, якщо це буде зроблено правильно і зміниться адміністрування, негативного ефекту для бюджету не буде. І збирати ці податки разом, а потім розщеплювати, буде зручніше,

– сказала Маркарова в інтерв’ю finclub.net.

"Але я нагадаю, що законопроєкт про єдиний податковий рахунок також допоможе бізнесу спростити процедуру. Окремо залишиться тільки ПДВ, у якого ПДВ-рахунок", – додала голова Мінфіну.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук оголосив, що треба зробити податкову реформу, і вона має бути комплексною, повідомила Маркарова.

Але бізнес очікує від нас передбачуваності, бо часта зміна податкових правил насторожує. Тому ми почнемо з того, що зробимо діагностику нашої податкової системи, чого не робили з 2015 року,

– анонсувала міністерка фінансів.

До цієї діагностики планують залучити не тільки Мінфіна та Мінекономіки, а й бізнес та комітет Ради. Робота стартує найближчим часом і триматиме кілька місяців.

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Повноцінна діагностика покаже, як виглядає податкова система України, порівняє її з іншими країнами, особливо з тими, з якими держава конкурує за інвесторів, бізнес та працівників. В результаті стане зрозуміло, що треба зробити і "що можемо собі дозволити в плані податкової реформи".