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      Маркарова назвала переваги об’єднання кількох видів податків в Україні

      -
      Оксана Маркарова назвала переваги об’єднання кількох видів податків в Україні / epravda.com.ua

      У 2021 році депутати планують розпочати підготовку до податкової реформи. У планах – об’єднати кілька видів оподаткування доходів. Об’єднання податків міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає позитивною річчю.

      У грудні 2019 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що триває обговорення ядра податкової реформи – зміни оподаткування доходів. Найголовніші моменти – це об'єднання в єдиний податок ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору.

      Читайте також: Рада хоче знизити деякі податки: коли і як це вплине на українців

      Об’єднання і зменшення кількості податків для бізнесу – завжди позитивна річ. Ми це завжди теж пропонували і підтримували. Від об’єднання податків, якщо це буде зроблено правильно і зміниться адміністрування, негативного ефекту для бюджету не буде. І збирати ці податки разом, а потім розщеплювати, буде зручніше,
      – сказала Маркарова в інтерв’ю finclub.net.

      "Але я нагадаю, що законопроєкт про єдиний податковий рахунок також допоможе бізнесу спростити процедуру. Окремо залишиться тільки ПДВ, у якого ПДВ-рахунок", – додала голова Мінфіну.

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук оголосив, що треба зробити податкову реформу, і вона має бути комплексною, повідомила Маркарова.

      Але бізнес очікує від нас передбачуваності, бо часта зміна податкових правил насторожує. Тому ми почнемо з того, що зробимо діагностику нашої податкової системи, чого не робили з 2015 року,
      – анонсувала міністерка фінансів.

      До цієї діагностики планують залучити не тільки Мінфіна та Мінекономіки, а й бізнес та комітет Ради. Робота стартує найближчим часом і триматиме кілька місяців.

      Важливо: Податкова реформа 2020: що зміниться для українців

      Повноцінна діагностика покаже, як виглядає податкова система України, порівняє її з іншими країнами, особливо з тими, з якими держава конкурує за інвесторів, бізнес та працівників. В результаті стане зрозуміло, що треба зробити і "що можемо собі дозволити в плані податкової реформи".

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Міністерство фінансів України Фінанси Оксана Маркарова Реформи Податковий кодекс Податки
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