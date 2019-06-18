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      Об’єднання з "Нацкорпусом" і "Правим cектором" збільшило шанси "Свободи" пройти у парламент

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      Об’єднання з "Нацкорпусом" і "Правим cектором" збільшило шанси "Свободи" потрапити у парламент
      Об’єднання з "Нацкорпусом" і "Правим cектором" збільшило шанси "Свободи" потрапити у парламент / Фото з відкритих джерел

      Об’єднані націоналісти мають непогані шанси подолати прохідний бар’єр та потрапити до нового парламенту.

      Про це в ефірі "Українського радіо" сказав політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук.

      Експерт зазначив, що шляхом об’єднання українським правим партіям вдалося мобілізувати свій електорат. Це своєю чергою дозволяє їм претендувати на досить високий рівень підтримки на парламентських виборах.

      "Об’єднання підвищує їхні шанси на проходження до Верховної Ради, це дозволяє мобілізувати виборця і привести його на виборчі дільниці. Я розцінюю їхні шанси як достатньо непогані", – сказав Петро Олещук.

      Політолог додав, що зараз об’єднані націоналісти мають відразу кілька переваг над своїми опонентами. Перша з них – це відсутність конкуренції у межах електоральної ніші, а друга – послідовність виборців, які зазвичай підтримують праві партії.

      "У них немає серйозного конкурента в їхній електоральній ніші. Це означає, що вони зможуть мобілізувати весь націоналістичний електорат, який почав розчаровуватися в різноманітних політичних проектах. По-друге, загальна явка на парламентських виборах буде невисокою. А виборець націоналістів завжди послідовний і приходить на вибори. Тим більше що зараз націоналісти реалізували запит свого виборця у контексті п’ятірки і в контексті об’єднання", – пояснив експерт.

      Нагадаємо, 9 червня "Національний Корпус", ВО "Свобода", "Правий сектор", Українська Добровольча Армія, ОУН та Конгрес Українських Націоналістів підписали меморандум про об’єднання, щоб брати участь у парламентських виборах у складі єдиної політичної сили – за списком ВО "Свобода".

      Очолив об’єднаних націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок. Другим номером у списку став очільник "Національного Корпусу" Андрій Білецький, третім – командир Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош, четвертим – голова "Правого сектора" Андрій Тарасенко, замикає п’ятірку – віце-спікер Верховної Ради України сьомого скликання Руслан Кошулинський.

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      Теги: Новини України Новини політики ВО "Свобода"
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