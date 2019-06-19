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      Об'єднати Схід та Захід: до Львова приїхали діти-переселенці

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      До Львова приїхала туристична група з дітей-переселенців
      До Львова приїхала туристична група з дітей-переселенців / hyser.com.ua

      У гості до міста Лева приїхали сорок дітей. Усі вони – переселенці, діти з інвалідністю або ж з родин учасників АТО. У Львові малеча встигла відвідати музеї та концерти, взяти участь у цікавих майстер-класах та погуляти місцевими колоритними вуличками. Журналісти 24 каналу з'ясували, що ж їм найбільше сподобалось.

      Дітлахи приїхали до культурної столиці України у рамках проекту "Єдність", який покликаний об'єднати дітей Сходу, Центру і Заходу.

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      Уже традиційно для маленьких гостей у Львові влаштовують цікаві майстер-класи, екскурсії та прогулянки. Такий культурний обмін поміж Сходом і Заходом організовують уже втретє. 

      Місто максимально підтримало ініціативу, аби вони приїхали до Львова. Хочу додати, що Львів і Міська рада долучаються до цього вже втретє. Діти, перебуваючи там, на Сході, бачили дуже страшні речі. І ми хочемо змінити їхнє життя,
      – повідомив представник Служби міського голови Львівської мерії Олег Підп'ясецький.

      Самі ж переселенці зауважили, що завдяки таким проектам відчувають потужну підтримку від земляків з усіх куточків України. Одразу ж по завершенню екскурсій, організатори взялись планувати наступну подорож. Аби якомога більше дітей зі Сходу, могли зустрітися зі своїми однолітками зі Заходу і потоваришувати. 

      Дивіться відео: До Львова приїхало 40 дітей зі Сходу

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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