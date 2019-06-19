Об'єднати Схід та Захід: до Львова приїхали діти-переселенці

У гості до міста Лева приїхали сорок дітей. Усі вони – переселенці, діти з інвалідністю або ж з родин учасників АТО. У Львові малеча встигла відвідати музеї та концерти, взяти участь у цікавих майстер-класах та погуляти місцевими колоритними вуличками. Журналісти 24 каналу з'ясували, що ж їм найбільше сподобалось.

Дітлахи приїхали до культурної столиці України у рамках проекту "Єдність", який покликаний об'єднати дітей Сходу, Центру і Заходу.

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Уже традиційно для маленьких гостей у Львові влаштовують цікаві майстер-класи, екскурсії та прогулянки. Такий культурний обмін поміж Сходом і Заходом організовують уже втретє.

Місто максимально підтримало ініціативу, аби вони приїхали до Львова. Хочу додати, що Львів і Міська рада долучаються до цього вже втретє. Діти, перебуваючи там, на Сході, бачили дуже страшні речі. І ми хочемо змінити їхнє життя,

– повідомив представник Служби міського голови Львівської мерії Олег Підп'ясецький.

Самі ж переселенці зауважили, що завдяки таким проектам відчувають потужну підтримку від земляків з усіх куточків України. Одразу ж по завершенню екскурсій, організатори взялись планувати наступну подорож. Аби якомога більше дітей зі Сходу, могли зустрітися зі своїми однолітками зі Заходу і потоваришувати.

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