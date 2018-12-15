Об’єднавчий собор Української православної церкви: фото зсередини

15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви.

Прес-секретар президента України Святослав Цеголко опублікував фото зсередини Софійського собору.

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Об'єднавчий собор – фото Софії Київської зсередини

До слова, президент Порошенко сидить по праву сторону від митрополита Галльського Еммануїла.

В Об'єднавчому соборі беруть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника ж Української православної церкви обиратимуть у два тури.

Зазначимо, що на захід прибули президент Петро Порошенко, міністр культури Євген Нищук і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

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