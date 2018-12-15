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      Об’єднавчий собор Української православної церкви: фото зсередини

      1982 Читать новость на русском
      Об'єднавчий собор 15 грудня
      Об'єднавчий собор 15 грудня / ukrreporter.com.ua

      15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви.

      Прес-секретар президента України Святослав Цеголко опублікував фото зсередини Софійського собору.

      Читайте також:  У Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор УПЦ: перші фото та відео


      Об'єднавчий собор – фото Софії Київської зсередини

      До слова, президент Порошенко сидить по праву сторону від митрополита Галльського Еммануїла. 

      В Об'єднавчому соборі беруть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника ж Української православної церкви обиратимуть у два тури.

      Зазначимо, що на захід прибули президент Петро Порошенко, міністр культури Євген Нищук і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

      Об'єднавчий собор української православної церкви 15 грудня: хроніка подій
      Теги: Єдина помісна церква Релігія Новини України Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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