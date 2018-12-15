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      Об'єднавчий собор УПЦ: кого не пустять у Софію Київську

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      Журналістів не пропустять у Софію Київську під час Собору
      Журналістів не пропустять у Софію Київську під час Собору / Фото з відкритих джерел

      Об'єднавчий собор українських православних церков пройде в закритому для преси форматі. Тому, на територію Софії Київської журналістів пускати не будуть.

      Про це повідомляє група "Томос 2018" у Facebook.

      Читайте також: Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос

      За підсумками роботи підготовчого оргкомітету було визначено формат проведення Собору, як закритий. Тому представники ЗМІ не допускатимуться на територію заповідника Софія Київська та Софійського Собору,
      йдеться у повідомленні.

      Для журналістів облаштують спеціальну локацію – подіум для висвітлення подій навколо Обєднавчого Собору. 

      "Жодних обмежень для роботи журналістів на суспільному заході немає. Для виконання своїх обов'язків представники ЗМІ потребують мати при собі посвідчення та пройти рамки безпеки", – додали організатори.

      Окрім того, 15 грудня буде заборонена робота дронів в районі проведення Об'єднавчого собору.

      Нагадаємо, 15 грудня, у Софійському соборі у Києві відбудеться Об'єднавчий собор українських православних церков, на якому оберуть предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

      Теги: Новини Києва Новини України Єдина помісна церква Релігія Новини політики журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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