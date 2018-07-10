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Юрій Бутусов

Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню

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Гройсман и Порошенко
Гройсман и Порошенко / Апостроф

Вчера сотрудники главка "К" СБУ провели обыски в Винницком управлении Государственной фискальной службы, включая кабинет начальника областной ГФС Руслана Осмоловского.

Также обыски планируются в киевском центральном аппарате ГФС, включая исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана. Два уголовных дела, где фигурировал Продан, которые были закрыты СБУ после назначения Продана в 2017-м году, сейчас возобновлены. Также СБУ проверяет по базам данных задекларировванные покупки, имущество и финансы премьер-министра Гройсмана, Продана и их ближайшей команды.

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Война за контроль таможни накануне выборов разгорается, и отношения президента и премьер-министра из натянутых превратились во враждебные. Решение Гройсмана допустить для борьбы с контрабандой на таможне национальную полицию стало точкой невозврата в отношениях премьера с президентом. По сути, этим решением Гройсман противопоставил влиянию Порошенко влияние Авакова. Такое Гройсману не простят. И вот СБУ начинает трясти руководство ГФС, и лично Продана, который непосредственно контролирует все, что связано с таможней.

К каким последствиям приведет война за таможню с участием с одной стороны СБУ, а с другой – ГФС и Нацполиции?

С одной стороны легальному бизнесу легче работать, если вместо обычного договорняка между ГФС И СБУ будут наоборот противоречия, конфликты, вероятность вымогательства минимальна,отбиться от любых претензий проще, есть куда жаловаться, все чиновники бояться.

С другой стороны, для бизнеса возникают проблемы, поскольку в таких мутных условиях еще более слабеет контроль за настоящими правонарушителями, расширяются возможности серого и черного импорта, контрабандистов, которые применяют различные схемы уклонения от уплаты таможенных сборов, и приобретают преимущества перед легальными предпринимателями.

В целом, для нашей примитивно организованной и несамостоятельной таможни нынешний конфликт гораздо лучше стагнации.

Нынешний конфликт президента и премьера накануне выборов показывает, что хаос на таможне требует системных решений. Реформы ГФС и СБУ, о которых все говорят, назрели, в рамках существующей системы отношений в руководстве страны реформы являются единственным разумным выходом из конфликта. Надеюсь, еще до президентских выборов будут приняты стратегические решения по связанным вопросам – реформе СБУ, Государственной фискальной службы – создание Национального бюро финансовых расследований, и реформе Службы по борьбе с преступлениями в сфере экономики МВД.

Напомним, редакция не несет ответственности за мнение автора. 

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Автор: Юрій Бутусов
Теги: Володимир Гройсман Новини України Новини політики Публікації Петро Порошенко Державна фіскальна служба Державна митна служба СБУ
Джерело: 24 Канал
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