Очевидно, за ним стежили, бо Бабченко вчора не мав бути у Києві, – продюсерка ATR

У Києві у середу, 30 травня, згадують убитого Аркадія Бабченка. Нехай і не масштабними акціями, але люди несуть квіти до російського посольства і до телеканалу ATR, де працював російський журналіст.

Вчорашня новина про зухвале вбивство Бабченка сколихнула не тільки його колег, але й всю Україну.

Читайте також: Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста

Російського журналіста Аркадія Бабченка вбили ввечері 29 травня у Києві у власному помешканні. Невідомий кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Основними версіями слідства є професійна діяльність і громадянська позиція.

Колеги Бабченка вважають, що вбивство журналіста було наказом Кремля, адже Аркадій був ворогом Путіна №1, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Я знаю, що вчора він (Бабченко – 24 канал) він не мав бути в Києві. Він був під Києвом. Він мав їхати з Канева в інше місце. Тобто за ним, очевидно, стежили і прослідкували за ним до квартири. Я дуже сподіваюся, що розслідування буде швидким,

– сказала генеральна продюсерка каналу ATR Христина Бондаренко.

Друг і колега вбитого журналіста Айдер Муждабаєв розповів, що в Україні Аркадій відчував себе дуже комфортно, а втік з Росії саме через те, що там зазнавав тиску.

Люди продовжують приносити до будівлі каналу квіти.

Біля ж будинку, де мешкав Бабченко з родиною, правоохоронці досі проводять слідчі дії.

Відеокоментар сусідів щодо вбивства Аркадія Бабченка

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.