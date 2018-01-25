Очевидці авіакатастрофи в Кременчуці вказали на нову версію трагедії

У Кременчуці вертоліт врізався в телевежу: є загиблі. Трагедія сталася близько 7 години вечора.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив редактор "Кременчуцької газети" Олег Булашев.

Гелікоптер влетів у телевізійну вежу місцевого телеканалу "Візит", упав на землю, після чого виникла пожежа. За попередніми даними, на борту перебувало 4 людей. У поліції повідомляють про трьох загиблих. Причиною аварії називають те, що вертоліт перебив сталевий трос, що тримав телевежу, після чого впав.

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За словами очевидців трагедії, перед падінням гелікоптера було чути звуки вибухів. На той час авіасудно було не в районі телевежі. Тому ймовірно, що аварія сталась раніше, згодом пілот втратив кермування та влетів на територію телекомпанії "Візит". Цю версію вже розглядають правоохоронці, що перебувають на місці трагедії.

Жителі кварталу, над яким пролітав гелікоптер, чули вибухи ще до того, як він опинився в районі телевежі. Не виключено, що з ним щось сталось у повітрі, потім, втративши кермування, він зачепив телевежу місцевої телекомпанії "Візит". Відзначу, що всі версії буде розглядати спеціальна комісія. Допоможе слідству і "чорний ящик",

– розповів Олег Булашев.

Під час падіння гвинтокрил зачепив лінії електропередач, відтак частина Кременчука залишилась без світла. Наразі фахівці намагаються полагодити несправність.