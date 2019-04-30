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      Очевидці зняли на відео утворення величезного торнадо в Румунії: є жертви

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      Очевидці зняли на відео утворення величезного торнадо в Румунії
      Очевидці зняли на відео утворення величезного торнадо в Румунії / Фото з соціальних мереж

      На Півдні Румунії вирує негода. Разом з поривами сильного вітру та зливи автомобілісти зафільмували утворення величезного торнадо.

      Торнадо вже встигло наробити чимало лиха. Автівки та фури були знесені з дороги сильним потоком повітря, повідомили на сайті "DIGI24".

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      Внаслідок погодного лиха постраждали щонайменше чотири людини, їх вже доставили до лікарні. Рятувальники продовжують евакуювати людей.


      Торнадо в Румунії


      Торнадо на Півдні Румунії

      Постраждало щонайменше чотири людини
      Постраждало щонайменше чотири людини

      Метеоролог Міхай Тіму пояснив, що торнадо, швидше за все, спричинили купчасто-дощові хмари. За його інформацією, на метеорологічних вимірах вітер не перевищує позначку 80-90 кілометрів на годину.

       

      blog_ava
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      Теги: Жертви Румунія
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