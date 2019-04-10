Очікування Кремля від українських виборів: про що брешуть російські пропагандисти

Росія пильно стежить за перебігом виборчих перегонів в Україні. Звісно, їх висвітлення тут не обходиться без славетної пропаганди росЗМІ. Як бачать українські вибори у Москві і чи плекають певні сподівання щодо переможців – у матеріалі 24 каналу.

Що пишуть російські ЗМІ про вибори в Україні

Російські ЗМІ пишуть про українські вибори багато. Деякі видання, як Russia Today, навіть мають на сайті закріплену спецтему, присвячену цій події. Журналісти всіляко акцентують увагу на порушеннях під час першого туру голосування, обурюються забороні "виконати громадянський обов'язок" для українців, які проживають в РФ, і критикують "бандерівську" владу. Однак прямо ні за кого не агітують.

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Так, не оминули РосЗМІ увагою тему "масового підкупу виборців штабом кандидата Петра Порошенка", посилаючись на заяву українських громадських організацій, зокрема "Національні дружини". Також Порошенка звинуватили в "примусі військових і бюджетників голосувати за нього". Тут ЗМІ часто посилаються на нібито слова самих виборців.

"Нам запропонували по тисячі гривень за наші голоси. Ми, звісно, погодилися: хоч щось же він нам винен. Зайшли в кабінку, поставили олівцем позначку навпроти прізвища Порошенка, сфотографували бюлетень. А потім стерли галочку і поставили її вже ручкою навпроти Зеленського", – RT "цитує" українського пенсіонера Анатолія Криворучка.



Карикатура на реакцію росіян на вибори в Україні / Sergey Elkin

Російське державне агентство "РИА Новости" поширило заяву бойовиків "ДНР", яких підтримує Росія, про те, що "українські військові не дають жителям Донбасу голосувати не за Порошенка" (результати голосування у цьому регіоні це не підтвердили).

Активно поширюють новини про підтримку кандидата Володимира Зеленського, яку висловлюють відомі особистості, як актор Іван Охлобистін, ведучий Михайло Пореченков і співачка Наташа Корольова. Варто зазначити, що всі вони – "нев'їзні" в Україну. Також публікують заяви українських політиків з критикою на адресу чинної української влади.

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ЗМІ східного сусіда навіть припускали втечу президента України з країни "через безнадійність перемоги на виборах". Пізніше вони назвали ймовірні місця для втечі Порошенка. Правда, посилалися при цьому на слова депутата Верховної ради Сергія Лещенка.

Ведучі одного з пропагандистських ток-шоу "60 хвилин" Ольга Скабєєва і Євген Попов провели марафон, присвячений українським виборам. Скабєєва назвала їх "найвеселішими в світі".

Як реагують на вибори росiйськi полiтики

Очільник партії ЛДПР Володимир Жириновський в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив: "У Зеленського і Тимошенко відібрали голоси і віддали їх Порошенку".

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков упевнений – "потрібно дочекатися другого туру виборів і не робити ніяких різких заяв на адресу кандидатів, а також не давати оцінки".

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У Кремлі заявляють, що Володимир Путін "відкритий до діалогу для вирішення всіх проблем, які стоять на порядку денному, але не в обрамленні провокацій і диверсій".

Присутні в російських ЗМІ і такі заголовки, як "Вибори без вибору" і "Вибирали з відтінків сірого". Ці слова належать голові комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтину Косачову. За його словами, Росія ж "жодних переваг якомусь з цих "відтінків сірого" не надавала з самого початку".

Водночас він додав, що це "не є автоматичною відмовою від співпраці з новою українською владою, але тільки якщо не станеться переобрання Порошенка".



Один із російських чиновників назвав українське голосування "виборами без вибору"

Реагували російські політики і на окремі заяви кандидатів в президенти України.

Так, член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков заяву Порошенка про те, що для країни існує загроза "відкотитися під імперську Росію" пояснив тим, що "він у багатьох своїх проблемах, передусім в управлінні країною, звинувачує Росію. Для нього, як для президента, це дуже зручно". Також він додав, що Порошенко "хоче всіма силами відірвати Київ від Москви, але це неможливо – ми століттями існували разом".

Антиросійську риторику президента України називають "у відриві від реальності".

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Відповіли і на головне питання Володимира Зеленського до Путіна: "Скільки ви готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації на Донбасі і в Криму?" Так, Дмитро Пєсков заявив, що "Росія не окуповує ніяких українських територій. Про це не може йти мови, бо невизнані республіки Донбасу відірвані самою Україною, і те, що там відбувається, є наслідком тієї політики, яку проводить керівництво України".

Що стосується згадки Криму в цьому контексті, то Пєсков відповів, що "це тема, яка взагалі не підлягає обговоренню, вона закрита раз і назавжди.

Запитання Зеленського до Путіна: відео

Також перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров прокоментував заяву Порошенка про те, що в разі перемоги на виборах він почне реалізовувати оновлену військову ракетну програму.

"Країна, яка живе на позики Міжнародного валютного фонду, навряд чи може дозволити собі такі витрати. Краще б президент подумав про те, як налагодити рівень життя і добросусідські відносини з Росією, від якої багато в чому залежить процвітання української економіки", – заявив він.

Як результат президентських виборів в Україні вплине на РФ?

Більшість експертів сходяться на думці, що Москва не очікує кардинальних змін після виборів президента України.

Так, політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу зазначив, що, незалежно від того, хто стане президентом, Україна не змінить своєї позиції у вимогах щодо відновлення територіальної цілісності – повернення контролю над територіями окупованого Криму і окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

Чому я у цьому впевнений? Бо у нас є розвинене громадянське суспільство і, який би президент не був обраний, він не зможе робити будь-що на власний розсуд. Зараз достатня кількість людей переконана, що Україна зобов’язана захищати свої території і тих українців, які проживають там,

– зазначив він.

Однак є й інша причина. Як стверджує політичний експерт Михайло Чаплига, Росія може собі дозволити в силу військової, економічної, геополітичної і ресурсної потуги працювати не з конкретними прізвищами, а на рівні санкцій і політичних впливів.

"Це – якась міфологія про те, що країни будуть мати власні ставки на виборах. Президент дуже різких рухів зробити не може, оскільки багато речей закріплено на законодавчому і конституційному рівнях. Також є значна кількість міжнародних угод, у яких Україна є однією зі сторін. Немає сенсу особливо звертати увагу на прізвище президента і його побажання – рух країни на 80-90% визначається не особистістю, а нормативно-правовою базою, яка в державі існує", – зазначив Михайло Чаплига.

Тому, за його словами, Росія досить спокійно спостерігає за тим, що відбувається. Можливо, є певна нервозність з боку Німеччини і Франції – вони мало знають про Зеленського і ніхто не може передбачити, якою буде його політика, чи продовжить він рух уже обраними чинною владою курсами.



Сам Путін жодних заяв щодо виборів не робив, чекає на результати

Порошенко чи Зеленський: чия перемога більш бажана для Москви

Верхівка влади РФ не робить прямих заяв на підтримку когось із кандидатів. Кремль не говорить прямо, що підтримує Зеленського, проте неодноразово заявляє, що проти Порошенка. Таку позицію, як було сказано вище, ретранслюють і російські ЗМІ.

Михайло Чаплига переконаний, що те, що Росія час від часу у контексті виборів виступає проти Порошенка, можна пояснити бажанням політиків країни продемонструвати, що вони нібито також виступають проти корупції, у процвітанні якої звинувачують команду Порошенка.

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Що стосується конкретних дій, то Росія, навпаки, мені здається, більше підіграє Порошенкові. Їй вигідно мати по-сусідству корупційний режим – ним легко управляти. Тому якась відверта критика чи слова про те, що Порошенко – особистий ворог РФ, грають "у плюс" чинному президентові, принаймні це позитивно сприймає його ядерний електорат,

– пояснив експерт.

Дмитро Купира, своєю чергою, зазначив, що легкі симпатії Москви до Зеленського можна пояснити тим, що з Порошенком Путін уже не зможе знайти спільної мови, а з іншим лідером принаймні сподівається на шанс. Однак варто врахувати, що, якщо і будуть будь-які домовленості з Росією, то вони спровокують сильний спротив з боку українців. Хоча і заяви Зеленського не дають зрозуміти, що кандидат буде йти на поступки. Адже він лише говорив, що "готовий домовлятися".

"Це, насправді, проблема для виборців, тому що ми до кінця не розуміємо, що означає його "домовлятися". Тобто ми раді, що є позиція про те, що треба шукати вирішення проблеми, зупиняти агресію і відновлювати територіальну цілісність. Але в який спосіб і що для Зеленського є "червоною лінією", поки незрозуміло", – резюмував експерт.

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