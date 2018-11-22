Очікування не справдилися: скільки людей вийшли на акцію протесту "євробляхерів"

Анонсуючи акцію протесту, яка полягала у блокуванні доріг по всій країні, громадська організація "АвтоЄвроСила" сподівалась, що у ній візьмуть участь до 50 тисяч осіб. Проте підтримали "євробляхерів" значно менше людей.

За повідомленням Нацполіції, підтримати власників авто на єврономерах вийшло всього 6 тисяч мітингувальників.

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Зазначимо, що перший етап протесу вже закінчився. Дороги в межах всеукраїнської акції "За доступне розмитнення – геть вік з акцизу!" були звільнені для пересування. А самі учасники акції переконують, що діяли в межах закону, тільки тимчасово обмежуючи рух транспорту.

Разом з тим, правоохоронці отримали чимало повідомлень про правопорушення.

За цей час до поліції надійшло і було зареєстровано 186 звернень громадян, пов‘язаних з перекриттям автошляхів та інших правопорушень під час цих масових заходів. Зокрема, 131 повідомлення про перекриття руху,

– зазначили у Нацполіції.

Також правоохоронці відкрили 15 кримінальних проваджень.

Найбільше звернень до поліції надійшло у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях.

Нагадаємо, 20 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією провели масштабну акцію протесту по всій Україні. Вони заблокували десятки автошляхів. У цей же день влаштували мітинг і під будівлею Адміністрації Президента та Верховної Ради у Києві. Станом на вечір 21 лисопада всі дороги були розблоковані, проте організація "АвтоЄвроСила" анонсувала ще один протест під назвою "Вимагаємо вето від президента!".

Що передбачає закон про автомобілі з іноземною реєстрацією: дивіться відео

Чому протестували власники авто на єврономерах?8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.