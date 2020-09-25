Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроєкт про нульову декларацію, або про амністію капіталів. Заступник Гетманцева у профільному комітеті та депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк ствердив, що українці не підуть на амністію капіталів, якщо не повернеться довіра до влади.

В ефірі 24 каналу Железняк повідомив, що навіть якщо Володимир Зеленський запровадить нульову декларацію, то ефект буде менший, ніж в Індонезії.

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Експерт зазначив, що він не бачив текст, який повинен внести президент, але здогадується, що це буде допрацьована перша версія. На початку роботи парламенту Гетманцев зареєстрував декларацію, але вона не була підтримана ні урядом, ні міжнародним імпортером.

Це звичайне правило роботи з громадянами: якщо вам вони не довіряють, то іти на якісь угоди з державою будуть не дуже охоче,

– зауважив Железняк.

Заступник Гетманцева навів приклад Індонезії, де ситуація – схожа з Україною. Там 1% населення володіє практично 50% активів, які є у державі. За 9 місяців до програми приєдналися майже мільйон індонезійців і задекларували 366 мільярдів доларів. Це 40% ВВП країни. Депутат фракції "Голос" ствердив, що якщо "ми зберемо у державний бюджет хоча б 1 мільярд доларів, то це буде великий позитив".

За словами Железняка, коли відсутня довіра до держави або віра в те, що уряд довго перебуватиме при владі, то люди не ідуть на амністію капіталів. "Більшість країн, які провалили цю амністію, стикнулися з браком довіри до податкових органів і до самої влади", – зауважив експерт.

В реаліях України: ті, хто не платив – і не платитимуть, а ті, хто платив – заплатять ще більше. Чи потрібно робити цю амністію? Так, потрібно. Але очікувати від неї економічного дива – дуже оптимістично,

– додав депутат.

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