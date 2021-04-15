На Одещині затримали керівника водної поліції. Він намагався отримати 5 тисяч доларів хабаря. Справу передали до прокуратури.

Хабарником виявився начальник сектора водної поліції Ізмаїльського райвідділу. Він не просто вимагав хабар, але й отримав його. До теми Вимагала у клієнта хабар для судді: львівській адвокатці дали 4 роки в'язниці Що відомо про вимагання хабаря Посадовець вимагав гроші за те, що він "закриє очі" на самовільне захоплення земельної ділянки на березі Дунаю.

Та закриє кримінальну справу, яка стосувалася цього інциденту.

Як повідомляє "Думская", хабар він отримував частинами.

Хабар, який отримав начальник водної поліції Одещини / Фото Офіс Генпрокурора Його затримали під час отримання другого траншу.

До операції з викриття залучили слідчими територіального управління ДБР та співробітників Управління СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за статтею отримання неправомірної вигоди.

Йому можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. До теми На Хмельниччині поліція спіймала на хабарі голову ОТГ

Як відбувалось затримання посадовця в Одеській області / / Фото Офіс Генпрокурора