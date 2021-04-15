5 тисяч доларів за захоплену ділянку біля річки: очільник водної поліції Одещини вимагав хабар

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На Одещині затримали керівника водної поліції. Він намагався отримати 5 тисяч доларів хабаря. Справу передали до прокуратури.

Джерело:

Офіс Генпрокурора

Хабарником виявився начальник сектора водної поліції Ізмаїльського райвідділу. Він не просто вимагав хабар, але й отримав його.

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Що відомо про вимагання хабаря

  • Посадовець вимагав гроші за те, що він "закриє очі" на самовільне захоплення земельної ділянки на березі Дунаю.
  • Та закриє кримінальну справу, яка стосувалася цього інциденту.
  • Як повідомляє "Думская", хабар він отримував частинами.


Хабар, який отримав начальник водної поліції Одещини / Фото Офіс Генпрокурора

  • Його затримали під час отримання другого траншу.
  • До операції з викриття залучили слідчими територіального управління ДБР та співробітників Управління СБУ.
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею отримання неправомірної вигоди.
  • Йому можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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Як відбувалось затримання посадовця в Одеській області / / Фото Офіс Генпрокурора