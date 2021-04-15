5 тисяч доларів за захоплену ділянку біля річки: очільник водної поліції Одещини вимагав хабар

На Одещині затримали керівника водної поліції. Він намагався отримати 5 тисяч доларів хабаря. Справу передали до прокуратури.
Джерело:Офіс Генпрокурора
Хабарником виявився начальник сектора водної поліції Ізмаїльського райвідділу. Він не просто вимагав хабар, але й отримав його.
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Що відомо про вимагання хабаря
- Посадовець вимагав гроші за те, що він "закриє очі" на самовільне захоплення земельної ділянки на березі Дунаю.
- Та закриє кримінальну справу, яка стосувалася цього інциденту.
- Як повідомляє "Думская", хабар він отримував частинами.
Хабар, який отримав начальник водної поліції Одещини / Фото Офіс Генпрокурора
- Його затримали під час отримання другого траншу.
- До операції з викриття залучили слідчими територіального управління ДБР та співробітників Управління СБУ.
- Відкрито кримінальне провадження за статтею отримання неправомірної вигоди.
- Йому можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
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Як відбувалось затримання посадовця в Одеській області / / Фото Офіс Генпрокурора