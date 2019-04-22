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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Очільник Львівської ОДА Синютка подав у відставку після перемоги Зеленського

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      Олег Синютка
      Олег Синютка / фото з відкритих джерел

      Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що іде з посади. Своє рішення він пояснив перемогою на президентських виборах Володимира Зеленського.

      Про це він заявив під час традиційної наради в облдержадміністрації вранці 22 квітня, передає Zaxid.net

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      Я залишаю посаду голови, але залишуся зі Львівщиною і Львовом, я залишаюся з нашими людьми. Зараз головне не втратити країну, і я на 100% упевнений, що все ще буде Україна,
      – сказав Синютка.

      Зазначимо, що після обрання нового президента в Україні у відставку йдуть усі глави облдержадміністрацій. Таким є закон, адже саме президент має право призначити голів облдержадміністрацій. 

      Голова Львівської облдержадміністрації також подякував своїй команді за злагоджену роботу.

      Що відомо про Олега Синютку?
      Олег Синютка народився 14 лютого 1970 року у селі Куропатники, Бережанського району Тернопільської області. За фахом – учитель історії. Також має диплом за спеціальністю "Економіка та управління". На початку свої кар’єри працював очільником низки прикарпатських підприємств, а у 2002 – 2006 роках працював заступником міського голови Івано-Франківська. У 2006 році став директором департаменту економічної політики ЛМР, а через рік – першим заступником міського голови Андрія Садового.

      Синютка очолював Львівську ОДА понад 4 роки – від грудня 2014 року. Цим же встановив абсолютний рекорд тривалості перебування на цій посаді за усі роки незалежності.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини Львова
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