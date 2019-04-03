Очільник нацбезпеки Польщі відреагував на результати першого туру виборів президента України

Специфікою української демократії є непередбачуваність. Однак у разі перемоги будь-якого кандидата зміна взаємин з Росією є малоймовірною, бо наразі жоден з них відверто не нехтував війною на Донбасі.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Сольох вважає, що саме непередбачуваністю можна пояснити результат першого туру президентських виборів та перемогу Володимира Зеленського, пише "Польське радіо".

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Так, Павел Сольох зазначив, що Польща "хоче, як і партнери з НАТО, Європейського Союзу, аби Україна була суверенною і демократичною".

Однак на прохання спрогнозувати ставлення Зеленського до Росії Сольох дав досить неоднозначну відповідь. За його словами, в Україні після Помаранчевої революції і Майдану українська ідентичність "розвивається на конфлікті з Росією".

Поки що жоден з кандидатів не нехтував тим фактом, що більшість переконана, що винуватцем за стан України та війну є Росія. Відкритого проросійського кандидата (на президентських виборах в Україні – 24 канал) немає. Але почекаймо. Восени будуть вибори до парламенту і тільки тоді, наприкінці року, ми матимемо повну картину,

– сказав Сольох.

Зазначимо, 22 березня кандидат у президенти Юрій Бойко та Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим. Тоді російський прем'єр заявив, що "вважає правильним" проведення такої зустрічі, оскільки "взаємини між Росією та Україною перебувають у стані глибокої кризи".

Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом Росії. Бойко посів четверте місце у першому турі президентських виборів і отримав 11.67% голосів.