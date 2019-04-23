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      Очільник поліції Одещини Дмитро Головін йде у відставку, – ЗМІ

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      Очільник поліції Одеської області Дмитро Головін подав у відставку
      Очільник поліції Одеської області Дмитро Головін подав у відставку / Фейсбук Дмитра Головіна

      Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін вирішив піти у відставку. Своє рішення він наразі ніяк не прокоментував, однак зазначив – зараз себе у цій структурі не бачить.

      Головін написав рапорт за власним бажанням 23 квітня, однак можливого зв'язку зі результатами президентських виборів не коментує, повідомляє "Громадське". 

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      "Сьогодні написав рапорт за власним бажанням, чекає розгляду. Я так для себе вирішив", – сказав він. 

      При цьому Головін не відповів на запитання, чи повязане його рішення зі зміною влади і перемогою на президентських виборах Володимира Зеленського.Він обмежився лише фразою: "Без коментарів".

      Зазначимо, одеські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомляли, що Дмитро Головін подав рапорт про звільнення за власним бажанням. Однак причин свого рішення їм він також не назвав.

      Сьогодні моє звільнення – фейк, а завтра буде не фейком, тому що я не бачу себе зараз в цій структурі,
      – заявив він виданню "Думская".

       Місцевий журналіст Ярослав Берендаков повідомив, що після Головіна Одеську поліцію очолить начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Бех.

      Дмитра Головіна призначили ачальником Одеської поліції у листопаді 2016 року. Перед тим він очолював Департамент карного розшуку Національної поліції.

      Зазначимо, оісля того, як лідерство Володимира Зеленського стало зрозумілим, вже чотири голови обласних державних адмінстрацій заявили про свої звільнення. Так, про відставку також оголосили очільники Львівської та Миколаївської та Закарпатської облдержадміністрацій. Аналогічні дії після інавгурації президента анонсував голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. 

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      23 квітня
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Новини Одеси Поліція
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