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Очільниця ДФС Києва за документами перебувала в зоні АТО, хоча фактично відпочивала, – ЗМІ

23:38, 16 січня 1921 Читать новость на русском
Людмила Демченко
Людмила Демченко / Прес-служба ДФС

Начальник головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко фігурує у низці кримінальних проваджень. За одним із них, аби уникнути люстрації, вона нібито перебувала в зоні АТО медсестрою, але фактично була в санаторії, який розташовується у Конча-Заспі під Києвом.

Про це повідомляє ресурс "Наші гроші" з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

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"Провадження №42015050290000058 від липня 2015 року веде прокуратура Краматорська. Те, що в ньому фігурує Демченко, підтверджує ухвала Краматорського міського суду, якою прокурор прокуратури Краматорська Станіслав Опря отримав доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки сім-карти мобільного оператора Демченко", – йдеться у матеріалі.

Як переконують журналісти, у рамках цього провадження встановлено низку службових осіб ГУ ДФС Києві, які використовували підроблені довідки учасників АТО для уникнення люстрації.

Йдеться про заступника очільника управління власної безпеки ГУ ДФС у Києві, керівника ГУДФС у Києві, першого заступника голови ГУ ДФС у Києві, начальника Київської міської митниці ДФС України, начальник 2 оперативного управління ГУВБ ДФС, першого заступника керівника Головного слідчого управління фінрозслідувань. Щодо Демченко встановлено, що вона нібито перебувала в зоні АТО медсестрою, але фактично знаходилася в санаторії, який розташовується у Конча-Заспі,
– підкреслюють автори.

За їхніми словами, провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – "Службове підроблення", де покарання – від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"Останній рух щодо підроблених довідок був, згідно з інформацією з судового реєстру, в листопаді 2015 року. Прокурор Станіслав Опря за цей час встиг перевестися в Київську міську прокуратуру №6 і в листопаді 2017 звільнитися, про що свідчить його декларація", – констатують представники ЗМІ.

За інформацією видання, низка посадовців ДФС проходили за справою про розкрадання понад 3 мільярдів гривень в системі податкової в 2012-2013 роках злочинною організацією Януковича, Азарова, Клименка під час незаконного відшкодування ПДВ.

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Зауважимо, що Демченко в матеріалах справи не є зафіксованою взагалі, хоча в той час працювала заступницею начальника ДПІ у Печерському районі Києва, а у грудні 2012 року стала виконувати обов’язки начальника ДПІ у Печерському районі Києва. В червні того року вона знову повернулася на посаду замначальника ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Києва.

"Чиновниця уникла люстрації, прикрившись постановою Окружного адмінсуду Києва, перебуваючи на посаді помічника нардепа від БПП Ніни Южаніної – екс-керівника компанії "Експрес-інформ", яка володіє ліцензією на мовлення "5 каналу" Петра Поршенка. На посаду головної ДФСниці Києва Демченко призначив очільник ДФС Роман Насіров – колишній голова комітету з питань податкової та митної політики, який тепер очолює Ніна Южаніна", – додають журналісти наших грошей.

Теги: Новини політики Новини України АТО Новини Києва Державна фіскальна служба Корупція
Джерело: 24 Канал
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