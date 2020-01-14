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      Очільницю податкової Одещини затримали на хабарі в 25 тисяч доларів: відео

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      НАБУ спіймало на хабарі очільницю одеської податкової / фото: НАБУ

      НАБУ спіймало на хабарі виконувачку обов'язків керівника Державної податкової служби в Одеській Області Наталію Чоботарьову. Вона пропонувала 25 тисяч доларів керівнику підрозділу регіональної прокуратури.

      Ба більше, "додатковий заробіток" прокурор мав отримати не один раз, а регулярно щомісяця. Про це повідомляє НАБУ.

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      Схема доволі цікава, позаяк у ній пов'язані й інші хабарники. Зокрема, прокурор за винагороду мав не перешкоджати іншому співробітнику податкової отримувати хабарі від приватного підприємця.

      Слідство наразі встановлює усіх інших осіб, причетних до цього злочину. Тим часом вирішується питання про обрання запобіжного заходу для недобросовісної керівниці податкової.

      Що кажуть у Держподатковій службі

      На цю справу вже відреагував керівник Державної податкової служби України Сергій Верланов. Він пообіцяв, що будь-які прояви корупції та зловживань у податковій будуть викорінені. Зокрема, він вирішив вдатися одразу до декількох заходів.

      Я відсторонюю усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов'язків. Крім того, ініціюю внутрішнє службове розслідування стосовно вказаних фактів,
      – заявив Верланов.

      Він також запевнив, що розпочинає повномасштабну перевірку керівного складу центрального апарату та територіальних органів Держподаткової щодо корупції та неправомірних дій проти підприємців.

      "Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повне співробітництво та буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої лави від нечесних та корумпованих співробітників", – заявив керівник податкової служби.

      Керівницю одеської податкової спіймали на пропозиції хабара: дивіться відео

       

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      13 січня
      33171
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України НАБУ Державна податкова служба Корупція Новини Одеси Сергій Верланов
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