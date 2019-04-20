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      Очищення набережної Дніпра: активісти пояснили чому необхідно сортувати сміття

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      Із закликом "Очистіть Дніпро" екологічний рух "CleanDniproTag" вийшов на берег Русанівської набережної. Свої зусилля об'єднали активісти, небайдужі громадяни, комунальники і навіть водолази. Усе, щоб очистити частину берега Дніпра від сміття.

      Понад 200 небайдужих киян до Всеукраїнського Дня довкілля влаштували еко-толоку на Русанівській набережній. Організував це рух "CleanDniproTag", що означає – очищення Дніпра.

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      Найчастіше на набережній Дніпра знаходять пластик і бите скло. Прибирають не лише сміття, але й чагарники, адже вони притягують неблагонадійні версти населення. Наприклад, за день тут зібрали десятки шприців. А з річки водолази дістають шини та загублені речі, якими можна поранитися.

      Дніпро водолази
      Робота водолазів

      "Ми хочемо прибрати на лівому березі біля мосту Патона територію у 1,5 кілометри. Вона, на нашу думку, здається найбільш засміченою у Києві", – розповіла голова Держводагентства Ірина Овчаренко.

      Подібні акції організовують з ініціативи Держводагентства по всій країні. Таким чином об'єднують зусилля громадян, комунальників, водників та соціально-відповідальний бізнес.

      Попросили комунальне підприємство "Плесо", застосувати сучасні технології для очищення. Тому сьогодні працюють водолази, дробилка та інша техніка,
      – пояснив начальник Управління водних ресурсів Києва Микола Урупа.

      21 квітня у всіх районах Києва пройде понад 60 таких акцій. Долучитися до прибирання зможуть усі охочі. Активісти переконують, що сміття вистачить на всіх.

      На різноманітних локаціях все по різному, але ми вивозимо по декілька тонн сміття,
      – додав директор з інфраструктури підприємства "Плесо" Костянтин Пігуля.

      Очищення Дніпра
      Очищення річки Дніпро

      Від чисто берега залежить й чистота річки, життя тварин і здоров'я людей. Адже пластик під дією високої температури перетворюється на мікрочастинки, які з'їдають звірі та риба, а потім і люди. Тому так важливо щоб громадяни почали нарешті масово сортувати сміття.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Екологія Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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