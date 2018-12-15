Гай: Очолить Філарет Єдину церкву чи ні, та після Томосу він буде фігурою планетарного масштабу

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет не очолить Єдину православну церкву, попри значну підтримку з боку українців. Але він вже став історичною і дуже важливою для України постаттю.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський діяч і співкоординатор ініціативної групи "Томос-2018" Мирослав Гай.

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За його словами, очолить чи не очолить Філарет об'єднану церкву – він вже історична постать.

"Людина, яка поклала все своє життя на жертовник. Якщо дійсно не очолить, то взагалі виглядає величною людиною, яка у жертву принесла таку можливість. Якщо очолить – добре, бо це, мабуть, найдостойніший кандидат на цю посаду", – зазначив активіст.

З усіх боків Філарет – це людина, яка увійде до підручників з історії України, до усіх церковних літописів, як велика людина, що стояла біля джерел процесу формування Єдиної православної церкви в Україні і об'єднання церков. Хто б що не казав, Філарет грав і буде грати важливу роль в українському церковному житті, а також і в громадському та політичному житті. А після отримання Томосу він стане фігурою планетарного масштабу,

– наголосив Гай.

Нагадаємо, "права рука" Філарета митрополит Епіфаній має найбільше шансів, за інформацію ЗМІ, очолити Єдину православну українську церкву.

До слова, о 10 годині 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

Відео повного інтерв'ю Мирослава Гая 24 каналу: