В ОДА прокоментували смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Кривий Ріг залишився без міського голови, оскільки чинного мера Костянтина Павлова знайшли мертвим. Чиновники заявляють, що місто працюватиме, як і раніше.

Місто працюватиме у звичайному режимі. Про це розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

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"Рано говорити, поки немає висновків експертів"

Чиновник зазначив: робити висновки до того, як будуть результати необхідних досліджень – рано. Він розповів, що у домі Костянтина Павлова були камери спостереження. Втім, поки їх не оглянуть експерти, доступу до них немає.

У мережі вже оприлюднили відео із камер спостереження , які називають кадрами з дому Павлова. На них видно, як він ходить будинком із рушницею в руках.

Кривий Ріг же без міського голови працюватиме у звичному режимі. Наразі немає інформації, хто саме виконуватиме обов'язки мера.

Стосовно того, що дві версії – рано ще про це говорити, поки не буде експертів, поки в повному обсязі не почне працювати слідчо-оперативна група, я не можу нічого коментувати з цього приводу. Не будемо забігати вперед, місто працюватиме у звичайному режимі,

– сказав він.

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