В ОДА прокоментували смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Джерело:24 канал
Кривий Ріг залишився без міського голови, оскільки чинного мера Костянтина Павлова знайшли мертвим. Чиновники заявляють, що місто працюватиме, як і раніше.
Місто працюватиме у звичайному режимі. Про це розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.
Головне Загибель мера Кривого Рогу Павлова: що про нього відомо
"Рано говорити, поки немає висновків експертів"
Чиновник зазначив: робити висновки до того, як будуть результати необхідних досліджень – рано. Він розповів, що у домі Костянтина Павлова були камери спостереження. Втім, поки їх не оглянуть експерти, доступу до них немає.Зверніть увагу! У мережі вже оприлюднили відео із камер спостереження, які називають кадрами з дому Павлова. На них видно, як він ходить будинком із рушницею в руках.
Кривий Ріг же без міського голови працюватиме у звичному режимі. Наразі немає інформації, хто саме виконуватиме обов'язки мера.
Стосовно того, що дві версії – рано ще про це говорити, поки не буде експертів, поки в повному обсязі не почне працювати слідчо-оперативна група, я не можу нічого коментувати з цього приводу. Не будемо забігати вперед, місто працюватиме у звичайному режимі,
– сказав він.
Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: головне
- 15 серпня у селі Вільне на Дніпропетровщині знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Біля його тіла лежала рушниця.
- Він – представник ОПЗЖ та колишній нардеп від Партії Регіонів.
- Однопартієць Павлова Вадим Рабінович заявляє, що ця трагедія – замовне вбивство.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що триматиме розслідування справи на особистому контролі. До слова, Кривий Ріг – рідне місто Зеленського.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- Наразі у МВС назвали три версії події: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.