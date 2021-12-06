Черешня по 1499 гривень: мережу вразили ціни в одеському супермаркеті

6 грудня 2021 , 11:47
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Джерело:

телеграм "Подслушано Одесса"

В одному з одеських супермаркетів помітили черешню, яка здивувала користувачів мережі. Річ у тім, що вартість її була 1499 гривень за кілограм.

Фото його цінника плодів оприлюднили в одному з місцевих телеграм-каналів. Під публікацією одразу з'явилося чимало коментарів.

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Думки людей розділилися 

Автори зазначили, що цей товар помітили в супермаркеті "Сільпо". Проте наразі невідомо, де саме він розташований.

Користувачі на такий цінник відреагували неоднозначно. Були ті, хто обурювався, проте з'явилися й думки більш лояльних одеситів.


Шалена ціна черешні в супермаркеті / Фото "Подслушано Одесса" 

Що писали в коментарях:

  • Спасибі, їжте самі!
  • Оце так, ціна за кілограм черешні, як розмір пенсії.
  • На кожен товар знайдеться покупець.
  • З Австралії на оленів привезли. Нормально, транспортні витрати.
  • Ніхто не змушує купувати, це не є товар першої необхідності. А якщо возять – значить купують. Що не так?
  • Охри**ти! Загорніть 2 штучки!

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Автор: Олександр Марчак