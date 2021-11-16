Жінку засудили до 4 років в'язниці й конфіскували в неї водійське посвідчення на 3 роки. Засідання суду відбулося 11 листопада.

До теми Водійка Peugeot збила 12-річних дітей: гучна ДТП сталася під Дніпром – відео

Різні версії ДТП

Згідно з вироком суду, водійка Peugeot їхала лівою смугою дороги. У той час одразу праворуч їхала вантажівка. Згодом автомобілі зрівнялися й зіштовхнулися. Раптом водійка легковика зупинилася та зрозуміла, що наїхала на пішохода.

За словами жінки, дітей вона побачити не могла, оскільки дорогу в той момент частково перекрив водій вантажівки. Перебуваючи у шоковому стані, водійка залишилась у салоні авто й зателефонувала чоловікові. У суді вона попросила врахувати її каяття.

Водій вантажівки натомість розповів, що біля кафе "Фортуна", де і сталася ДТП, побачив трьох дівчаток та хлопчика. Вони мали намір переходити дорогу "зеброю".

Версія водія вантажівки

Чоловік жестом показав дітям, що вони можуть переходити. Дві дівчинки йшли попереду, а інші діти – трохи далі. Тоді водій побачив, як Peugeot збив хлопчика та дівчинку. Водій проїхав приблизно 100 метрів, після чого зупинився.

Як пізніше з'ясувало слідство, Peugeot мчав зі швидкістю не менше 92,86 кілометра за годину. На жаль, хлопчик згодом помер у лікарні. Дівчинку вдалося врятували.

Зверніть увагу! Згідно з текстом вироку, сім'я обвинуваченої компенсувала витрати на лікування, а батьки просили суд призначити покарання без позбавлення волі, обмежившись випробувальним терміном.

На волі та під заставою до вироку

Суд після ДТП обрав водійці запобіжний захід — 60 діб під вартою або заставу розміром 227 тисяч гривень.

За даними ЗМІ, прокуратура не оскаржувала запобіжний захід. За обвинувачену внесли заставу та вона вийшла за кілька днів.

У судовому реєстрі є інформація, що апеляційну скаргу подали батьки дітей, але її суд не розглядав, пояснюючи відмову тим, що оскаржити рішення може лише прокурор, підозрюваний, обвинувачена чи його захист.

Якби потерпілі чи батьки були присутні на засіданні про обрання запобіжного заходу, то після цього апеляційну скаргу розглянули б. У ЗМІ кажуть, що їх про це не повідомили.

Рішення суду

Обвинувачену засудили до 4 років позбавлення волі з випробувальним строком на 2 роки з конфіскацією водійського посвідчення на 3 роки.

Також жінці доведеться сплатити судовий збір та експертизу на загальну суму 6864,48 гривні. Упродовж 30 днів рішення ще може бути оскаржене.

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