Фото ценника со стоимостью фрукта обнародовали в одном из местных телеграм-каналов. Под публикацией сразу появилось немало комментариев.
Заметьте Цены вырастут еще больше: где в Украине самые дорогие продукты – инфографика
Мнения людей разделились
Авторы отметили, что этот товар заметили в супермаркете "Сильпо". Однако пока неизвестно, где именно он расположен.
Пользователи на такой ценник отреагировали неоднозначно. Были те, кто возмущался, однако появились и мнения более лояльных одесситов.
Сумасшедшая цена черешни в супермаркете / Фото "Подслушано Одесса"
Что писали в комментариях:
- Спасибо, ешьте сами!
- Вот это да, цена за килограмм черешни, как размер пенсии.
- На каждый товар найдется покупатель.
- Из Австралии на оленях привезли. Нормально, транспортные расходы.
- Никто не заставляет покупать, это не есть товар первой необходимости. А если возят – значит покупают. Что не так?
- Охре**ть! Заверните 2 штучки!
Это может заинтересовать – Как правильно выбирать продукты: смотрите видео