Фото ценника со стоимостью фрукта обнародовали в одном из местных телеграм-каналов. Под публикацией сразу появилось немало комментариев.

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Мнения людей разделились

Авторы отметили, что этот товар заметили в супермаркете "Сильпо". Однако пока неизвестно, где именно он расположен.

Пользователи на такой ценник отреагировали неоднозначно. Были те, кто возмущался, однако появились и мнения более лояльных одесситов.

Дорога черешня в Одесі
Сумасшедшая цена черешни в супермаркете / Фото "Подслушано Одесса"

Что писали в комментариях:

  • Спасибо, ешьте сами!
  • Вот это да, цена за килограмм черешни, как размер пенсии.
  • На каждый товар найдется покупатель.
  • Из Австралии на оленях привезли. Нормально, транспортные расходы.
  • Никто не заставляет покупать, это не есть товар первой необходимости. А если возят – значит покупают. Что не так?
  • Охре**ть! Заверните 2 штучки!

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