Фото ценника со стоимостью фрукта обнародовали в одном из местных телеграм-каналов. Под публикацией сразу появилось немало комментариев.

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Мнения людей разделились

Авторы отметили, что этот товар заметили в супермаркете "Сильпо". Однако пока неизвестно, где именно он расположен.

Пользователи на такой ценник отреагировали неоднозначно. Были те, кто возмущался, однако появились и мнения более лояльных одесситов.



Сумасшедшая цена черешни в супермаркете / Фото "Подслушано Одесса"

Что писали в комментариях:

Спасибо, ешьте сами!

Вот это да, цена за килограмм черешни, как размер пенсии.

На каждый товар найдется покупатель.

Из Австралии на оленях привезли. Нормально, транспортные расходы.

Никто не заставляет покупать, это не есть товар первой необходимости. А если возят – значит покупают. Что не так?

Охре**ть! Заверните 2 штучки!

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