В Днепре осудили подростка на 5 лет за кражу дешевого телефона

Красногвардейский райсуд Днепра осудил 17-летнего подростка, похитившего телефон. Парень не обогатился даже на 3 тысячи гривен, но теперь проведет в тюрьме 5 лет.

Такой судебный приговор аргументировали тем, что у юноши уже была судимость. Об этом сообщили в прокуратуре 18 ноября.

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Совершил кражу с проникновением

Следователи выяснили, что подсудимый совершил преступление в студенческом общежитии еще в апреле. Он проник в чужую комнату и похитил оттуда мобильный телефон. Стоимость устройства составляла примерно 2600 гривен.

Его судили по статье о краже с проникновением в жилище. Ранее его судили за незаконное завладение транспортом.

Другое ограбление несовершеннолетними

В Одессе 12 ноября трое подростков жестко ограбили 30-летнего мужчину. Они забрали у него рюкзак, где были золотые изделия и медикаменты.

Впоследствии правоохранители задержали несовершеннолетних злоумышленников. Теперь за это желание обогатиться им грозит от 4 до 6 лет заключения.