Маршрутка направлялась в сторону левобережной части города. Во время езды она перевернулась.

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В Днепре перевернулась маршрутка

Инцидент произошел вечером 16 ноября. На днепровском Новом мосту перевернулась маршрутка. В момент ДТП в ней находились люди.

Сначала в сети обнародовали видео первых минут после инцидента. На нем заметно, что проезжавшие мимо люди остановились и подошли к транспорту. Они начали доставать пассажиров через лобовое стекло, двери.



В Днепре перевернулась маршрутка / Фото "Наш город"

Несколько минут после аварии: смотрите видео

Впоследствии появилось и видео момента аварии. На нем маршрутка на скорости врезается в отбойник. Она сначала крутится, а потом переворачивается на бок.

Момент ДТП: смотрите видео

Пострадал мужчина

Очевидцы сообщили, что на место инцидента уже прибыли спасатели, кареты скорой помощи, а также полицейские.

По предварительной информации, водителю маршрутки стало плохо. В результате аварии один пассажир получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. Он, как и водитель, отказался от госпитализации.



Серьезных травм никто не получил / Фото ГСЧС

На месте ДТП есть полиция и скорые: смотрите видео

Видео с места ДТП с участием маршрутки: ролики "ХД" (18+)

(Внимание! Видео содержит нецензурную лексику)

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