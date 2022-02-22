Событие произошло 21 февраля примерно в 9 часов вечера. Группу стрелявших молодых людей обнаружили работники "Муниципального караула" во время патрулирования в Одессе.

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Специфические развлечения

Стражи порядка услышали выстрелы со стороны Стамбульского парка в Одессе. Муниципалы сразу отправились на поиски источника опасности.

Через несколько минут у фонтана в общественном месте обнаружили 4 молодых людей. Группа мужчин решила пострелять для развлечения.

На место вызвали полицейских. Нарушителей забрали в Приморский райотдел для выяснения обстоятельств.

Одесситов попросили не создавать опасные ситуации в городе. Жителям и гостям напомнили, что парки – не место для развлечений с оружием.

Стрельба в Днепре

Недавно жуткий случай произошел 15 февраля на дороге в городе Днепр. Неизвестный обстрелял автомобиль, внутри которого находились люди.

По предварительной информации, между участниками дорожного движения возник конфликт. Мужчина решил подстрелить другого водителя-женщину из-за якобы неуважения на дороге – женщине прострелили палец на руке.