Та кожна з цих жінок – Зося, Олена, Явдоха, – пережили 1932 – 1933 роки. Своїй внучці вони про той час ніколи не розкажуть. Тільки після їхньої смерті 59-річна актриса по крупинках збере їхні рідкісні спогади про геноцид українського народу та розкаже їх у проєкті 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь".

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Страх був глибоким

Бабусина хата повалилась, практично немає села. Є школа, у яку привозять дітей шкільним автобусом. Заселених хат все менше, бо люди виїжджають,

– пригадала Лариса Руснак.

Нещодавно вона разом з мамою поїхала у рідне село своєї бабусі Олени Сухачевської – тієї, яка пережила Голодомор, але у звичному житті протягом десятиліть й словом не обмовилась про нього.

У Петрівці Подільського району Одеської області вона опинилась, поїхавши працювати вчителькою молодших класів, та прожила там все життя.

З бабусею про 1932 – 1933 роки ніяк не могла поговорити, адже вона постійно відповідала: "Ей, немає про що говорити". Таке враження, що страх був настільки глибокий, що бабуся навіть боялась про це говорити,

– розповіла актриса.

Все своє життя бабуся Олена провела серед родючого чорнозему.

"Їдеш по цій землі, серед цього чорнозему… Мені так боляче та дивно було дивитись, що село гине й не обробляється земля. Як міг бути такий страшний період на такій землі?!" – дивувалась жінка.

Лариса Руснак розповіла, що навіть набрала пакунок землі додому в Київ для квітів.

...Бабуся актриси народилась у 1922 році в селі Плоске Подільського району Одеської області. Коли ж прийшов Голодомор дівчинці було 10 років. У них була велика родина – діти у ній не вижили. Проте актрисі про це ніхто не розповідав.

Нас як дітей завжди захищали. На свята було головне – поїсти. Треба було їсти багато,

– пригадала жінка.

Актриса пам'ятає свою прабабусю Явдоху та прадіда Льошу, батьків Олени.

"Явдоха дуже добре куховарила, тому її запрошували на весілля, а Льоша працював у колгоспі", – пригадала Руснак.

У її бабусі Олени було п'ятеро дітей – вона одружилась з чоловіком, який мав 2 дітей й народила йому ще троє. А потім чолові помер й залишив її з дітьми. Однією з них була мама актриси.

Її (бабусю Олену – 24 канал) називали "Роздай біда", адже все, що було в хаті – вона роздавала. Годувала дітей, які приходили в гості,

– пригадує Лариса Руснак.

Лариса Руснак у дитинстві ходила з бабусею на уроки школу, адже та була вчителькою молодших класів. Бабусі Олени не стало у 2018 році – їй було 96 років.

Виглядає наче якась психологічна проблема

Жінка розповідає, що матір також неохоче пригадує роки та історії родини.

Таке враження, що з них повибивали все,

– зауважила артистка.

Актриса пояснила, що складається враження нібито її мама зараз відчуває наслідки голодування у 1932 – 1933 роках. Адже для жінки досі поїсти є найголовнішим.

Головне, щоб була їжа й щоб її було багато. Мама досі запасається на зиму – купує навіть картоплю, цукор мішками. Хоч я кажу, що можна її просто купувати в магазині, та це діє,

– пояснила актриса.

Додає, що її мама не усвідомлює та не каже, що має страх. Та нещодавно, за словами актриси матір захворіла, тому що "переїла".

"Вона каже: "Мені увесь час хочеться їсти". Зараз це виглядає наче якась психологічна проблема", – пояснила Руснак.

Важливо. У родині матері Лариси Руснак у кожного з її братів та сестер був інший спосіб життя. Наприклад, мамин брат Микола у свої 72 роки активно грає у футбол та навіть є капітаном команди.

За пів року землю в людей забрали, щоб "не були багаті"

Мій тато Омелян походить з польської родини. В Україні вони опинились після Першої світової війни, коли в Україні роздавали землі для поляків. Саме так польська родина опинись в селі на Одещині.

Довідка. Мовиться про так зване осадництво, коли поляків заселяли зокрема й на українські землі. Проводив уряд Польщі з 1920 й по 1939 роки з політичних мотивів.

Пригадує, що спочатку родині наділи по 80 соток на родину для будинку та гектар для обробітку.

Під Подільськом переселені поляки фактично збудували з глини село Кабаково, якого вже немає на карті,

– розповіла жінка.

Пригадує, що через пів року, у 30-х роках, 40 соток та землю для обробітку забрали назад у державу.

"З цією землею влада нічого не робила. У людей забрали просто тому, щоб вони не були багаті. Потім були страшні податки на все – навіть на дерева та кущі. Їх неможливо було заплатити", – пригадала акриса.

Банди знімали трупи гачками з потягів

Лариса Руснак розповіла, що бабуся Зося була орієнтовно 1918 року народження. Тобто геноцид припав на її 14 – 15 років. Актриса знала її, будучи маленькою.

Тато пригадував бабусині слова, які в той час казали: "Немає пшениці, то сійте штильвагу" (штильвага – це зазвичай металевий реманент з допомогою якого обробляли землю),

– пригадала актриса.

Жінка пояснила, що поляки намагались поїхати в Польщу та щось привезти їсти

"Вже мертвих людей стягували з потягу гачками. Вони не доїжджали живими. Батько пригадував, що "банди знімали гачками трупи". Адже нападали, щоб відібрати їжу", – пригадала Руснак.

Щоб вижити, рятувались мертвими кіньми

Батько розповідав артистці, що їли мертвих коней, з яких обрізали шкіру, тому що на трупах тварин "навіть м'яса не було". Тож варили ту шкіру.

У бабусі Зосі була сестра, чоловік якої Жигола був головою колгоспу. Вони випрошували качанчик кукурудзи – він ховався й давав,

– пригадала Руснак.

Актриса каже, що інколи їжу закопували в землю, а потім викопували. Проте дуже мало, адже приходили люди зі шпичками та перевіряли все в хаті.

"Вони штрикали всюди, щоб ніде нічого не знайшлося", – пригадала рідкісні спогади бабусі Зосі.

Тато розповідав артистці, що у них забрали все, а брата бабусі Франка репресували як ворога народу за те, що виступав проти комуністів. Додає, що на село потрібно було набрати певну кількість зрадників.

Не розбирали, хто чи що це за люди. Їх просто хапали та відправляли в табори на Сибір. Просто тому, що виконували наказ,

– пригадала слова батька акриса.

У бабусі Зосі померли дві сестри та брат

У бабусі Зосі була велика родина – батьки, сестра Мариля, Ружа та брат Франко.

Проте, ані поїздки в Польщу, ані родич-глава колгоспу не змогли до кінці врятувати родину – дві сестри та брат Петро померли від голоду,

– пригадала Руснак.

Їм було орієнтовано 13 – 14 років. Вже у своєму дитинстві Лариса Руснак приїжджатиме до бабусі та запам'ятає, що дід ходив на полювання, в хаті були розтягнуті шкіри зайців чи то кроликів.

Проте бабуся ніколи не говоритиме з внучкою про той страшний час.

Згодом Лариса Руснак поїде на навчання на навчання в Київ, а бабуся помре, так і залишивши незозказаною до кінця важку історію їх виживання під час геноциду 1932 – 1933 років.