SkyUp відкриє 2 нових рейси з Одеси: напрямки та ціни

Лоукост SkyUp Airlines відкриває 2 нових напрямки з Одеси до Ларнаки (Кіпр) та Батумі (Грузія).

Рейси почнуть виконувати з травня до жовтня 2020 року, мовиться на сайті авіакомпанії.

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З Одеси в Батумі можна буде літати кожного понеділка та п’ятниці. Найдешевний квиток в одну сторону – 1649 гривень.



Ціна на рейс "Одеса – Батумі"/ Скріншот

Рейс "Одеса – Ларнака" SkyUp виконуватиме щовівторка та щоп’ятниці. Ціна – від 1768 гривень.



Ціни на рейс "Одеса – Ларнака"/ Скріншот

Український лоукост SkyUp в літній період 2020 року також запустить прямі регулярні рейси зі Львова в Барселону (Іспанія), Бургас (Болгарія) і Батумі (Грузія). Детальніше – тут.

Що відомо про SkyUpЦе український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!



У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.