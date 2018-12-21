"Одеса чи бандитська республіка": Чому Труханов саботує накази Луценка та Авакова?

21 грудня до приміщення прокуратури в Одеській області прийшло близько п'ятдесяти активістів і небайдужих одеситів, аби вимагати виконання вказівки Генпрокурора України Юрія Луценка припинити всі будівництва і розслідувати напади на активістів.

Ще 4 грудня міністр МВС Аваков, та Генпрокурор Юрій Луценко закликали місцеву владу на чолі з Трухановим до законослухняності. Тоді Луценко гучно вимагав припинити незаконні будівництва, та напади на активістів й одеситів. Але вже минуло два тижні, як усі "вказівки" центральної влади місцевими царьками на чолі з мером ігноруються.

А будівництво однопартійців Труханова з "Доверяй Делам" продовжується. Незаконний готель на Ланжероні під патронажем Андрія Кисловського, дві забудови на Гагарінському Плато від Галантерника, тиск на одеситів та залякування з боку поліції триває.

Акцію під прокуратурою організували місцеві осередки "Національного корпусу" та ВО "Автомайдан". Вони жадали почути відповіді від силовиків, чому Труханов саботує накази Луценка та Авакова, а ті у відповідь нічого не роблять, і чому Труханов продовжує вбивати громадянське суспільство в Одесі.



Протести в Одесі



Протестувальники

"Ситуація дуже плачевна і потенційно може призвести до відокремлення Одеси. Тому ми звертаємось до Луценка й Авакова з вимогою пояснити, чому за цей місяць нічого не було зроблено, чому українська влада сьогодні – синонім імпотенції, і чому ми втрачаємо українську Одесу?" – сказав представник "Нацкорпусу" Сергій Варламов.

"Одеса перетворена у кримінальну столицю півдня. Ніякі закони української держави не поширюються на цю територію. У нас питання до генпрокурора і міністра МВС: "Ви приїхали сюди збити данину з міста чи відновити законність?" – апелював до силовиків інформаційний рефрент "Нацкорпусу" Анатолій Чумаков.

За його словами, Одеса зараз на порозі відкритого сепаратизму, який проштовхується з Києва і починається з невиконання законів. Себто, коли слова Авакова і Луценка ні в що не ставляться, це може свідчити лише про одне: Одеса стала бандитською столицею і закони України для неї – ніщо…

Далі одесити перевернули прапор Труханівської партії "Довіряй ділам" і облили його рідиною, яка символізувала кров всіх постраждалих активістів, які боролись проти сваволі мера-злодюги і його челяді. До облитої ганчірки-символіки причепили фотографію усміхненого Труханова з голим торсом на фоні морського узбережжя. А вхідні двері закидали імпровізованими ганчірками у червоній фарбі, що нібито залиті кров"ю постраждалих.



Мітингувальники в Одесі



Під облпрокуратурою

"Це тільки початок сваволі, яку витворятиме Труханов, якщо ми будемо мовчати. А зараз такими прапорами треба прикрасити всю Одесу. Це справжнє обличчя партії Труханова. Гляньте на це фото, де Гена стоїть з оголеним торсом з піднятим пальчиком і є таким "одобрямсом" на все те беззаконня, яке твориться від його обличчя, Галантерника і Кисловського. На кожне приниження активіста – одобрямс от Гєни…", – сказав до одеситів Чумаков.

Керівник ВО "Автомайдан" Віталій Устименко, на якого здійснювали улітку напад за громадянську діяльність, вкотре пояснив, чому ситуація в Одесі дійсно критична, а кровожерливості місцевій злочинній владі не позичати.

"Ми прекрасно розуміємо, що боротьба в Одесі – не політична, а мовиться про діяльність організованої злочинної групи, яка намагається у найкоротший термін видалити наше з вами місто. Задля досягнення цілей ці люди не зупиняться ні перед чим. Вони готові вбивати, затримувати й калічити людей. Центральні органи влади не контролюють місто й область на предмет незаконних дій домінуючого в місті злочинного угрупування. І якщо вони не будуть це контролювати, не притягнуть до відповідальності винних,і далі відбуватимуться вбивства одеситів, які мають громадянську позицію і не хочуть перетворювати своє місто у тотальний треш без моря і без свіжого повітря", – зазначив Устименко.



У прокуратурі Одеської області

Активіст Юрій Нікітін наголосив на бездіяльності місцевої прокуратури. За його словами, одесити за останні 5 років по найскандальніших і найважливіших питаннях беззаконня не отримали жодної відповіді від прокуратури.

А далі відбулася красномовна й абсурдна ілюстрація імпотенції як місцевої, так і столичної прокуратури. Всі відправились до представників прокуратури, аби запитати, чому будівництва продовжуються, і вручити звернення.

Виявилося, що Одеська обласна прокуратура не може нічого зробити, аби припинити незаконне будівництво. Мовляв, це не в рамках їх компетенції. А Луценко діяв не в рамках його повноважень, коли вимагав зупинити будівництво.

За словами уповноваженого представника, заступника начальника управління Олександра Малєєва, справи розглядаються в судах, і тому нині прокуратура не може перекрити кисень незаконним будівництвам, які вже спричинили масу конфліктів, зіткнень, і побиттів активістів. Себто, вона просто не має повноважень припинити злочини, які плюндрують місто.

"У кого є повноваження? У активістів,які беруть кийки і ламають конструкції, а на них відкриває провадження прокуратура, у якої є повноваження це робити?" – апелював силовикам Устименко.

Наразі сьогодні юридично підковані активісти просто показали суспільству, настільки місцеві силовики не компетентні. Ба більше, працівники прокурори не змогли відповісти, чи має їх колега юридичну освіту, і як прізвище їх столичного колеги, який контролює справу щодо апеляції по Літньому театру в Одесі. Таким чином, силовики лише спромоглися зарееєструвати звернення...

Наостанок активісти зазначили, що їм не цікаво проводити подібні заходи під прокуратурою, бо ті не результативні. Але дуже показові, бо суспільство має чітко розуміти, що правоохоронні органи їх не захищатимуть, і потрібно брати відповідальність на себе. Небайдужі одесити готуються і далі боротися проти забудов на схилах і узбережжі міста і перешкоджати бандитській шайці всіма доступними і дозволеними законом методами.